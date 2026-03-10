Le Conseil des Etats a validé mardi la prolongation de la mission suisse en Kosovo jusqu’à 2029. La Swisscoy pourra compter jusqu’à 215 militaires, avec un budget annuel de 48,9 millions de francs.

Le Conseil des Etats a validé mardi, par 37 voix contre 2 et 4 abstentions, la prolongation de la participation suisse à la KFOR (Kosovo Force) jusqu'à fin 2029. Le contingent maximal de la Swisscoy pourra atteindre 215 militaires.

Le Conseil fédéral pourra, en cours de mandat, augmenter l'effectif du contingent de 30 militaires en cas de besoin, a expliqué Charles Juillard (Centre/JU) pour la commission. Comme c'est déjà le cas, le contingent suisse doit aussi pouvoir être augmenté temporairement de 50 militaires au plus à des fins de maintenance et de 20 militaires au plus pour assurer sa propre sécurité, a ajouté le Jurassien.

Situation calme mais volatile

La poursuite de l'engagement suisse se justifie car, bien que la situation soit calme, elle reste volatile, en particulier dans le nord du pays. La mission internationale de soutien de la paix au Kosovo a dû être renforcée à deux reprises en 2023 suite à de graves incidents sécuritaires.

Avec son engagement, la Suisse apporte une contribution solidaire à la sécurité des Balkans occidentaux et assume une part de la responsabilité de la sécurité en Europe. La Suisse a aussi intérêt à ce que la situation soit stable au Kosovo et dans les Balkans occidentaux au vu des nombreux ressortissants de ces pays vivant en Suisse. La participation à la KFOR contribue aussi au renforcement de la capacité de défense de la Suisse, a souligné le ministre de la défense Martin Pfister.

Le budget annuel prévu pour un effectif maximal de 215 militaires est de 48,9 millions de francs. Les coûts liés à l'augmentation de l'effectif maximal seraient couverts par le budget du Département fédéral de la défense. En juin 2023, le Parlement avait prolongé le mandat jusqu’au 31 décembre 2026. Le National doit encore se prononcer.