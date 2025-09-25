DE
Négociations douanières avec les USA
Une agence américaine diffuse de fausses infos sur Karin Keller-Sutter

Karin Keller-Sutter écartée des négociations douanières avec Donald Trump? Un rapport américain faisait état mercredi d'un changement de juridiction mettant la présidente de la Confédération hors-jeu. Il s'est avéré faux.
Publié: 07:21 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Écouter
Désormais, Guy Parmelin négociera les droits de douane avec les États-Unis.
Photo: AFP via Getty Images
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela Rosser

Depuis août, les exportations suisses vers les Etats-Unis sont frappées par des droits de douane de 39 %. Berne poursuit toutefois les discussions avec l’administration du président américain Donald Trump dans l'espoir d'obtenir un accord. 

Or, mercredi un article de Bloomberg, dont Blick s'était initialement fait l'écho, a semé le trouble: selon l’agence, le ministre de l’Economie Guy Parmelin avait apparemment pris la main sur les négociations, une information que la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, avait soi-disant confirmé à des journalistes à New York.

Tout était faux

Or, il s’agit d’une fausse information. Les journalistes américains auraient mal interprété ses propos. Le Département fédéral des finances (DFF) de Keller-Sutter a publié hier soir un rectificatif, précisant que les discussions ont toujours relevé du Département de l’économie de Parmelin. «Il n’y a eu aucun changement», souligne le DFF.

En réalité, Keller-Sutter, en tant que présidente de la Confédération, s’est entretenue directement avec Donald Trump au plus haut niveau politique. Mais c’est bien le Département fédéral de l’économie qui reste responsable des négociations.

