Le Parlement jurassien adopte une résolution en faveur des entreprises impactées par les droits de douane. La mesure, soutenue du centre-gauche à la droite, vise à introduire un moratoire sur les charges et taxes supplémentaires pour les entreprises.

Certaines entreprises jurassiennes sont en difficulté à cause des droits de douane de Trump. (image d'illustration) Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement jurassien a adopté mercredi sans opposition une résolution défendue par les partis du centre-gauche à la droite en faveur des entreprises impactées par les droits de douane. Mais il n'est pas parvenu à présenter un front commun lors des débats, la gauche estimant que le texte constituait un cadeau aux entreprises.

Le texte demande au Gouvernement d'introduire un moratoire sur toutes les décisions et nouvelles bases légales qui auraient comme conséquences une augmentation des charges ou la création de nouvelles taxes sur les entreprises. Il préconise aussi la mise en place de soutiens directs aux entreprises qui souhaitent améliorer leur processus de rentabilité.

Chômage et licenciements

Le Gouvernement est invité à intervenir de manière forte auprès de la Confédération pour solliciter des soutiens exceptionnels aussi bien en faveur des entreprises que pour les offices régionaux de placement. Ces démarches doivent se faire en coordination avec le canton de Neuchâtel qui a un même tissu économique.

«Il faut agir sur l'ensemble des leviers disponibles», a souligné la députée Irène Donzé (PLR), répétant qu'il fallait suspendre les projets débouchant sur une hausse des taxes. Pour les signataires du texte, des licenciements et une hausse importante du chômage sont probables si la situation internationale n'évolue pas durant l'automne.

Entreprises en difficultés

Le Gouvernement a apporté son soutien à la démarche. «La situation économique est aujourd'hui difficile dans notre canton», a rappelé le ministre de l'économie, Stéphane Theurillat. «Ce n'est pas un cadeau aux entreprises», a ajouté le ministre centriste.

Ce sont actuellement 105 entreprises employant quelque 4000 personnes qui ont déposé des demandes de chômage partiel, soit environ 10% de la population active du canton. Au vote, la résolution a été adoptée par 38 voix sans opposition et avec 22 abstentions issues du Parti socialiste (PS) et du groupe Verts/CS-POP. La gauche estime que la résolution penche trop du côté libéral.