La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter réagit avec aplomb aux moqueries du ministre américain du Commerce Howard Lutnick dans le conflit douanier: elle n'a jamais eu affaire à cet homme de confiance de Trump, déclare la ministre des Finances.

1/5 Le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick provoque la Suisse avec des déclarations contradictoires sur les droits de douane. Photo: keystone-sda.ch

Sven Altermatt

Dans la querelle sur les droits de douane de 39% imposés par les Etats-Unis sur les produits suisses, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter reste digne – malgré les provocations du ministre américain du Commerce Howard Lutnick. «J'ai pris note de l'interview», a-t-elle déclaré à CH Media en marge du sommet de l'UE à Copenhague. Et la ministre des Finances a ajouté froidement: «Je ne connais pas du tout Monsieur Lutnick. Je n'ai jamais échangé un mot avec lui».

Howard Lutnick, un proche du président américain Donald Trump, s'en était pris à la Suisse dans une interview à la chaîne américaine «News Nation». «Nous avons toujours la question de la Suisse en suspens», a-t-il déclaré. Le ministre de Trump a ri avant de poursuivre: «La présidente de la Suisse s'est obstinée à vouloir conclure l'accord avec la Grande-Bretagne».

Le ministre américain se moque

Le ministre de Trump a parlé de la «leader suisse» – en faisant bien sûr référence à Keller-Sutter. Il s'est moqué de la Suisse et de la présidente de la Confédération devant la présentatrice: «Elle n'a cessé de dire: nous sommes un petit pays. Nous voulons l'accord que la Grande-Bretagne a obtenu».

Le ministre américain a visiblement trouvé cette approche mauvaise. «Un accord comme celui de la Grande-Bretagne, la Suisse ne l'aurait même pas obtenu le 9 mai, c'est-à-dire le lendemain de l'accord entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne». Car «il faut toujours payer un peu plus lors du prochain accord». La Suisse doit maintenant «réagir correctement». «Ils doivent ouvrir leurs marchés et ne pas prendre de contre-mesures qui nuisent à l'Amérique», a déclaré le proche de Trump.

«Vous savez, un petit pays comme la Suisse a un excédent commercial de 40 milliards de dollars par rapport aux États-Unis. Vous êtes un petit pays riche. Mais savez-vous pourquoi vous êtes un petit pays riche? Parce que vous nous vendez des marchandises pour une valeur de 40 milliards de dollars de plus. C'est pourquoi nous devons régler cette question», avait conclu le ministre.

Qui ne connaît pas qui?

En marge du sommet de Copenhague, Keller-Sutter n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur l'interview de Howard Lutnick. En tant que présidente de la Confédération, elle n'avait jusqu'à présent parlé directement qu'avec le plus haut représentant du gouvernement américain, c'est-à-dire Donald Trump lui-même.

Ce dernier a provoqué des froncements de sourcils en août en déclarant qu'il ne connaissait pas du tout Keller-Sutter lors d'une conversation téléphonique – bien qu'il soit prouvé qu'il lui avait déjà parlé auparavant. Reste à savoir si Karin Keller-Sutter s'y référait également avec sa phrase sèche «Je ne le connais pas». Le ministre de l'Economie Guy Parmelin est formellement responsable des négociations douanières avec les Etats-Unis.