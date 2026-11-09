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Modèle «illégal» selon Unia
Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs en Suisse

Just Eat supprime 373 postes en Suisse, dont 193 emplois salariés, pour adopter un «modèle logistique hybride» visant plus de flexibilité. Les régions touchées incluent Zurich, Berne et Fribourg.
Publié: il y a 20 minutes
Le service de livraison de repas Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs en Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le service de livraison de repas Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs en Suisse, dont 193 emplois salariés et 180 postes externes, à la suite d'une procédure de consultation. L'entreprise veut mettre en place un «modèle logistique hybride» afin d'assurer sa «compétitivité».

Ces suppressions de postes concernent les régions de Zurich, Winterthour, St-Gall, Berne, Bienne et Fribourg, a indiqué la filiale helvétique du groupe néerlandais lundi dans un communiqué.

«Le modèle d'organisation des équipes actuel ne permet pas de s'adapter aux fluctuations de la demande et à l'allongement des délais de livraison, contrairement à ce que font les concurrents», a déploré Just Eat Suisse, qui souligne avoir besoin d'une plus grande «flexibilité» dans les livraison des repas.

Les négociations sur le plan social se poursuivent, a ajouté Just Eat, qui coopère avec quelque 7000 partenaires en Suisse. Dimanche, les livreurs de Just Eat à Zurich et dans la région de Glatttal s'étaient mis en grève pour réclamer des postes permanents.

Modèle «illégal» selon Unia

Dans des villes comme Zurich, Berne, Bâle ou Winterthour, des travailleurs indépendants doivent être mis à contribution. En Suisse romande, en revanche, les coursiers conservent leur statut de salariés, conformément à une décision de justice.

Mi-octobre, Just Eat avait justement réorganisé ses activités de livraison, voulant désormais privilégier les travailleurs indépendants ainsi que les partenaires logistiques externes. Le directeur pour la Suisse, Lukas Streich, avait alors averti dans la presse que plusieurs centaines des quelque 700 postes de coursiers pourraient être supprimés dans le cadre de cette restructuration.

Unia a réagi lundi à cette réorganisation, estimant que l'entreprise veut «continuer à (...) employer (ses livreurs) illégalement en tant que faux indépendants». Dans un communiqué distinct, le syndicat déplore que «Just Eat semble vouloir aller de l'avant avec la mise en place d'un modèle d'affaires illégal» et en appelle aux autorités. Le syndicat a également critiqué ne pas avoir été inclus dans la procédure de consultation, alors qu'il avait été mandaté avec Syndicom pour représenter les livreurs.

«Les cantons et le Seco (Secrétariat d'Etat à l'économie) doivent s'acquitter de leur obligation légale et mettre fin au travail au noir systématique chez Uber et Uber Eats. Les autorités doivent également envoyer un signal clair à Just Eat pour lui faire comprendre qu'un tel modèle illégal ne sera pas toléré», a souligné Unia.

Samedi, des livreurs ont manifesté à Saint-Gall, et dimanche, ils ont organisé une grève à Zurich. «Face au refus de Just Eat de répondre aux appels au dialogue», Unia annonce examiner avec les livreurs les prochaines mesures à prendre. Le syndicat interviendra également auprès des autorités.

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