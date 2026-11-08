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Il va falloir cuisiner ce dimanche
Les livreurs zurichois de Just Eat se mettent en grève sans préavis

Commander une pizza, un burger ou des sushis? Ce projet risque de tomber à l'eau dimanche pour plus d'un Zurichois. En effet, les livreurs du plus grand service de livraison de Suisse se mettent en grève sans préavis.
Publié: il y a 4 minutes
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Les chauffeurs zurichois de Just Eat se sont mis en grève dimanche.
Photo: Reporter Newsroom

En bref

  • Les coursiers zurichois de Just Eat se mettent en grève dimanche contre les projets de leur employeur
  • Ils veulent ainsi contraindre la direction à s'asseoir à la table des négociations
  • Bientôt, les coursiers devraient perdre leur emploi fixe et être rémunérés par commande en tant qu'indépendants
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conflit entre Just Eat et ses coursiers entre dans une nouvelle phase. Face à la menace de licenciements, les livreurs du plus grand service de livraison de Suisse ont cessé le travail à Zurich et dans la région de Glatttal: dimanche, jour où les commandes sont les plus nombreuses, ils se sont mis en grève pour réclamer des postes permanents. A midi, la moitié du personnel avait exprimé son intention d'interrompre leur travail, a indiqué dimanche un porte-parole du syndicat Syndicom à Keystone-ATS.

Ce mouvement de grève fait suite au plan de licenciement collectif annoncé il y a quelques jours par Just Eat. Selon le personnel, 500 livreurs et livreuses sont menacés de licenciement, expliquent-ils dans un communiqué.

La grève d'une journée concerne les équipes de midi et du soir jusqu’à 22h. Selon le syndicat, les salariés ont pris cette décision jeudi dernier, après une première action de protestation fin octobre restée sans effet. Les salariés du service de livraison de repas réclament l'arrêt des suppressions d'emplois ainsi qu'une prolongation de la procédure de consultation jusqu'au 30 novembre.

Emplois protégés en Suisse romande

Le 22 octobre, Just Eat a justifié la réorganisation par l’évolution des besoins des clients: la demande s’étend de plus en plus sur toute la journée et se prolonge jusque tard dans la nuit. Avec des livreurs salariés et des plannings de travail fixés deux semaines à l’avance, cette flexibilité ne peut être garantie.

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Dans des villes comme Zurich, Berne, Bâle ou Winterthour, des travailleurs indépendants doivent être mis à contribution. En Suisse romande, en revanche, les coursiers conserveront leur statut de salariés, conformément à une décision de justice.

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