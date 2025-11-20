DE
Passager d'une camionnette
Un homme tué dans un accident sur la route du Mont-Crosin

Un accident mortel s'est produit jeudi sur la route du Mont-Crosin dans le Jura bernois. Un Portugais de 64 ans, passager d'une camionnette, a perdu la vie lorsque le véhicule est sorti de sa trajectoire et s'est renversé. Le conducteur n'a été que légèrement blessé.
Publié: 16:16 heures
Un homme perd la vie dans un accident de camionnette dans le Jura bernois. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le passager d'une camionnette est décédé jeudi lors d'un accident de la circulation sur la route du Mont-Crosin, dans le Jura bernois. La victime est un Portugais de 64 ans habitant le canton de Berne. Quant au conducteur, il a été légèrement blessé.

A son arrivée sur les lieux de l'accident, la police a découvert une camionnette couchée sur la route. Malgré les mesures d’urgence prises par les secours, le passager est décédé sur place. Après une série de virages, le véhicule est sorti de sa trajectoire, a tapé le talus sur la gauche avant de se renverser sur le côté, ont indiqué la police cantonale bernoise et le Ministère public régional.

Afin de permettre l’engagement sur place, la route du Mont-Crosin a été totalement fermée au trafic durant plusieurs heures. A côté de la police cantonale bernoise, deux ambulances, un hélicoptère de la Rega ainsi que les sapeurs-pompiers d’Erguël sont intervenus sur place. Le Care Team a également été mobilisé.

