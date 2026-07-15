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Accident au val d'Aoste
Une Suissesse grièvement blessée après une chute dans une crevasse

Une alpiniste suisse de 51 ans est grièvement blessée après une chute dans une crevasse près du col du Breithorn, dans le val d'Aoste. Elle a été hospitalisée en réanimation avec un pronostic vital réservé.
Publié: il y a 31 minutes
Une alpiniste suisse est grièvement blessée après une chute dans une crevasse près du col du Breithorn. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une alpiniste suisse de 51 ans a été prise en charge par les secours en montagne de la Vallée d'Aoste et transportée à l'hôpital dans un état grave. Selon les premières constatations, la femme serait tombée dans une crevasse dans la zone du col du Breithorn, en direction du Polluce.

A l'hôpital, elle a été admise au service de réanimation. Son pronostic vital reste réservé en raison des blessures subies lors de la chute, selon des informations publiées mercredi par l'agence italienne adnkronos.

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