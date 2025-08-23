DE
FR

Drame à Milan
Un Suisse de 36 ans décède dans un accident de voiture

Ce vendredi 22 août, un Suisse a perdu la vie dans un accident en Italie. Sa compagne a été grièvement blessée.
Publié: 16:29 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Un Suisse a été victime d'un accident mortel à Milan.
Photo: Vigili del Fuoco
ATS Agence télégraphique suisse

L'accident mortel s'est produit sur le périphérique ouest de Milan, près d'Assago, rapporte «20 Minutes». L'homme a percuté la glissière de sécurité, ce qui a fortement endommagé le véhicule. Après avoir été sorti de la voiture, il a été héliporté à l'hôpital. C'est là qu'il est décédé quelques heures plus tard. L'homme serait un Bernois âgé de 36 ans. Sa compagne serait quant à elle dans un état stable.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé à Keystone-SDA avoir connaissance du décès d'un citoyen suisse et d'une Suissesse blessée en Italie et être en contact avec les autorités italiennes compétentes. Pour des raisons de confidentialité et de protection des données, aucun détail supplémentaire n'est fourni.

