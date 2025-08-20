Les deux conducteurs sont grièvement blessés. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Ce mercredi après-midi 20 août, un grave accident est survenu sur la A20 entre la Thielle et Gals, dans le canton de Berne. La police cantonale indique avoir été informée vers 14h05 que deux voitures étaient entrées en collision frontale, blessant grièvement les deux conducteurs. Selon la police, l'un des deux véhicules serait sorti de sa trajectoire, percutant la voiture qui circulait en sens inverse.
Sortis de leur véhicule
Les deux hommes ont dû être désincarcérés de leur véhicule avant d'être emmenés à l'hôpital, l'un par la Rega, l'autre par l'ambulance. Le tronçon de la route Thielle-Gals a été fermé durant plusieurs heures pour permettre l'intervention. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.
