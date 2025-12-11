Le Conseil national veut interdire les pétards en Suisse. Il a adopté jeudi un contre-projet à l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice». L'usage de feux d'artifice et ses effets nocifs seront réglés dans la loi sur les explosifs.

Interdiction des feux d'artifice: le National franchit une étape

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil national souhaite interdire les pétards en Suisse. Jeudi, il a adopté un contre-projet à l’initiative «Pour une limitation des feux d’artifice». L’usage des feux d’artifice, ainsi que leurs effets nocifs, sera désormais encadré dans la loi sur les explosifs.

L'initiative populaire demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Pour le National, cela va trop loin. Il a toutefois soutenu par 97 voix contre 85 un contre-projet plus souple qui vise à minimiser les effets nocifs. Les pièces d'artifice destinées exclusivement à produire des détonations doivent être interdites. L'UDC et le PLR se sont opposés à l'initiative et au contre-projet. Le dossier passe au Conseil des Etats.