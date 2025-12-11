DE
Au menu de ce jeudi 11 décembre: l'interdiction potentielle des feux d'artifice, le National déclenche une vague de mobilisation féministe, des gilets pare-balles vaudois en Slovénie, le recourt au congé menstruel à Yverdon-les-Bains et, enfin, un peu de foot.
Publié: 05:35 heures
Le Conseil national étudie ce jeudi une interdiction partielle des feux d’artifice.
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse et Dimitri Faravel

«Tel temps à la Saint-Daniel, même temps à Noël». Si l'on en croit le dicton du jour, nous n'aurons pas de neige pour les fêtes... En espérant que celui-ci se trompe lourdement, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer ce jeudi 11 décembre. On est parti!

1

Le bannissement des feux d'artifice sur la table

Le Conseil national examine jeudi l'interdiction des feux d'artifice. Plutôt que de bannir les feux d'artifice, la commission préparatoire prévoit une interdiction en fonction des catégories et notamment des pièces destinées uniquement à faire du bruit. L'initiative populaire va trop loin aux yeux de la commission préparatoire.

2

Révolte féministe après une décision du National

Le refus lundi du Conseil national d'augmenter d'un million de francs les fonds dévolus à la prévention des violences faites aux femmes a provoqué une immense mobilisation en ligne, relatent ce jeudi «La Liberté», «Le Courrier», les journaux alémaniques du groupe Tamedia et Blick. Plus de 370'000 personnes ont signé une pétition en deux jours. Les parlementaires fédéraux ont été submergés de messages. «Nous avons reçu des milliers d'e-mails», déplore dans «La Liberté» la conseillère d'Etat Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU). Son collègue Andrea Caroni (Parti libéral-radical/AR) parle de «méthodes russes». La conseillère nationale Jessica Jaccoud (Parti socialiste/VD), co-présidente des Femmes socialistes, à l'origine de l'opération, se dit un peu soufflée par l'ampleur de cette «révolution» qui dépasse les cercles du PS. Le National se penchera à nouveau sur le dossier la semaine prochaine.

3

Des gilets pare-balles de la police vaudoise en vente en Slovénie

Un site de vente de matériel militaire slovène propose des gilets pare-balles de la gendarmerie vaudoise, rapporte jeudi «24 heures». Interrogée, la police cantonale vaudoise explique qu'il a été convenu auprès du fournisseur finlandais des nouveaux gilets de protection balistique que les anciens seraient repris pour être détruits. «Nous avons [...] demandé à cette entreprise de prendre des mesures immédiates de retrait de vente de ce matériel et de détruire les gilets comme initialement convenu dans l'accord commercial», déclare un porte-parole de la police, précisant qu'aucune réponse n'a été reçue pour l'instant.

4

Le congé menstruel reste encore méconnu

Depuis l'introduction du congé menstruel à Yverdon-les-Bains en 2024, treize femmes en ont fait usage, rapportent jeudi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Seule une d'entre elles l'a fait plus d'une fois. Les absences ont duré entre une heure et demie et dix heures, alors que trois jours sont possibles, déclare dans les journaux la co-syndique de la ville, Carmen Tanner. «Beaucoup de femmes continuent à travailler malgré la douleur, car elles y sont habituées. Le congé menstruel est apparemment encore trop peu connu.»

5

Lausanne-Sport défie la Finlande sur son territoire

Le Lausanne-Sport affronte jeudi à 21h00 en Finlande KuPS Kuopio dans le cadre de la 5e journée de Conference League de football. A l'échelon supérieur, en Europa League, les Young Boys de Berne accueille les Français de Lille à 18h45, tandis que Bâle reçoit les Anglais d'Aston Villa à 21h00.

