Un renne sème la pagaille près d'un centre commercial de Zurich
1:09
Le Père Noël en plein achats?Un renne sème la pagaille près d'un centre commercial de Zurich

«Il s'est précipité vers nous»
Un renne s’offre une virée en ville sous le regard médusé des Zurichois

Jeudi matin, un renne a créé l'émoi en se baladant dans la rue à Zurich. Mais comment est-il arrivé là? Le Père Noël était-il parti faire du shopping?
Publié: 16:59 heures
Écouter
Le renne s'est échappé un instant.
Photo: Lecteur
Janine Enderli

S'agissait-il de Rudolph en personne? Jeudi dernier, un renne a surpris les promeneurs dans les rues de Zurich. Chava F.* a immortalisé la scène avec son téléphone. «J'étais en train de me promener avec ma fille près de Sihlcity (ndlr: un complexe commercial situé en ville de Zurich) quand l'animal est soudain arrivé en courant de derrière moi. Au début, je n'y ai pas cru du tout», raconte-t-elle à Blick.

L'animal a pu être attrapé peu après. Un deuxième renne se trouvait également sur les lieux, comme le montre la vidéo.

Une apparition qui fait sourire

Les passants, eux, ont accueilli la scène avec amusement. Sur la vidéo de Chava F., on voit les gens se retourner, étonnés, avant d’esquisser un sourire devant cette vision inattendue. Mais que faisait un renne au cœur de Zurich?

Selon les informations de Blick, l’animal appartient à la famille Luginbühl, installée à Spiez (BE). Son propriétaire, Arnold Luginbühl, confirme: le renne participait au tournage de la campagne de Noël de Sihlcity. C'est pendant l'une scène que le renne se serait brièvement échappé.

«Il s'est 'seulement' échappé sur l'Utoplatz (juste devant Sihlcity) et y a cherché un endroit pour manger de l'herbe», explique Mara Bonorand, responsable de l'équipe marketing en charge du projet. «Mais il est en parfaite santé et les deux personnes qui s'en occupent n'étaient jamais loin.» Une photo montre l'animal, visiblement heureux, après le tournage.

Divers cas dans le passé

Ce n’est pas la première fois que des animaux se promènent librement dans la ville. En novembre 2024, un veau avait dû être intercepté par la police sur le pont de l’Europabrücke, avant d’être conduit à la clinique vétérinaire pour un contrôle.

En 2010, un épisode encore plus incroyable était survenu: Sabu, une éléphante, s’était offert une balade le long du lac de Zurich, semant l’émoi dans toute la ville. Après plusieurs kilomètres, elle avait finalement pu être capturée sans dommage.

*Nom connu de la rédaction

