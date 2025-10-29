DE
Course-poursuite à Zurich
Un homme fuit la police en trottinette électrique... à 110 km/h

Dimanche soir, un conducteur de trottinette électrique a fui la police, à Zurich. Beaucoup trop rapide, son engin a atteint une vitesse de pointe de 110 km/h. Il a été arrêté et placé en garde à vue.
Publié: il y a 56 minutes
Dans sa fuite, le conducteur a heurté un tramway.
Photo: Police municipale de Zurich
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra Marschner

Dimanche soir, une patrouille de la police municipale de Zurich a contrôlé un homme conduisant une trottinette électrique, à Zurich. Le Suisse de 49 ans roulait manifestement trop vite sur la Hohlstrasse en direction de la Bäckeranlage, indique le communiqué de presse de la police ce mercredi. 

Lorsque la police a voulu l'arrêter, celui-ci a pris la fuite. La voiture de police a suivi l'homme en allumant les signaux d'avertissement, précise le communiqué. Mais le conducteur ne s'est pas laissé dissuader. Lors de sa fuite effrénée en trottinette électrique, il a atteint une vitesse de pointe de 110 km/h au lieu des 20 km/h autorisés!

Il a heurté un tram

Sa fuite a pris fin lorsqu'il a bifurqué de la Feldstrasse vers la Baderstrasse en direction du Lochergut, prenant le virage trop rapidement. Il a alors heurté un tramway et a chuté. 

Il a ensuite tenté de s'enfuir à pied, mais la police l'a rapidement interpellé. L'homme a été conduit au poste de police pour être interrogé. Il sera dénoncé au Ministère public.

