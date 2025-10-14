DE
Innovation médicale
Une imprimante 3D suisse répare les cornées des patients

Des chercheurs veulent fabriquer des cornées artificielles à l'aide d'une imprimante 3D. Cela devrait permettre à l'avenir de réparer les dommages causés à la cornée de l'œil, a indiqué mardi le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa).
Publié: il y a 20 minutes
Si la cornée de l'œil est endommagée, cela peut entraîner de fortes limitations visuelles, voire la cécité. (Image d'illustration)
Il faudra toutefois attendre encore plusieurs années avant que de tels implants cornéens imprimés ne soient utilisés en clinique, a déclaré Markus Rottmar, directeur du laboratoire Biointerfaces de l'Empa à Saint-Gall, à Keystone-ATS. Le projet n'a débuté qu'il y a environ un mois et demi.

La cornée est la couche protectrice transparente située à l'avant de l'œil. Si elle est endommagée, cela peut entraîner de fortes limitations visuelles, voire la cécité. Des millions de personnes sont concernées dans le monde, mais les cornées de donneurs sont rares.

Avec la cornée imprimée, l'équipe de chercheurs de l'Empa, de l'Université de Zurich, du Tierspital de Zurich et de l'Université Radboud aux Pays-Bas veut remédier à cette situation.

Adapté à chaque œil

L'implant doit être composé d'un hydrogel de collagène et d'acide hyaluronique – deux substances endogènes. Grâce à l'impression 3D, la cornée artificielle peut ainsi être adaptée individuellement à la forme de chaque œil. Elle doit ainsi fermer les défauts avec précision, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des sutures.

Selon l'Empa, cela permet également d'éviter des durées d'opération plus longues et des complications postopératoires telles que l'infection, la formation de cicatrices ou les inflammations. A long terme, le matériau devrait en outre être doté de cellules souches provenant de l'œil, ce qui favoriserait la guérison de l'œil.

Une fois le projet actuel achevé, des études précliniques suivront avant que l'implant ne puisse être testé plus tard sur l'homme dans le cadre d'essais cliniques. Le projet est financé grâce à une donation d'une fondation, précise l'Empa.

