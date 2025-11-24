Le responsable Suisse romande de l’Union patronale suisse, Marco Taddei, a estimé lundi que l'initiative de l'UDC intitulée «Pas de Suisse à 10 millions!» ne correspondait pas la réalité démographique qui touche le pays.

Les patrons critiquent l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!»

Les patrons critiquent l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!»

Le texte de l'UDC a été rejeté par le Conseil fédéral, le National et par la commission des institutions politiques du Conseil des Etats. (photo symbolique). Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» est en décalage avec la pénurie de main-d'oeuvre et la réalité démographique qui touche le pays. «Nous restons tributaires d'une immigration ciblée en provenance des pays de l'UE», a averti Marco Taddei.

Le responsable Suisse romande de l’Union patronale suisse s'est exprimé lundi en ligne lors d'un point presse organisé par asile.ch et le nccr – on the move. «Même si l'ensemble des femmes, des seniors et des jeunes actifs sur le marché travaillaient à plein temps, on ne comblerait pas le manque de personnel», a-t-il déclaré.

«Une phase de décroissance»

Autre invité de ce point presse, Philippe Wanner, démographe à l'Université de Genève, a pointé la situation démographique de la Suisse. «Dès 2050, la population helvétique va diminuer et entrera dans une phase de décroissance. De ce qu'on a pu observer dans certains pays d'Europe de l'Est, c'est une situation plus difficile à gérer».

L'initiative de l'UDC demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050.



