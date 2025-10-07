DE
FR

Après s'être échappé d'un zoo
Un léopard sème la panique dans un hôtel en Indonésie

Un léopard, soupçonné de s'être échappé d'un zoo, a semé la panique dans un hôtel de Bandung, en Indonésie. Capturé lundi après avoir erré dans le complexe, l'animal a été tranquillisé et évacué par les autorités locales de conservation de la faune.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
Un léopard a provoqué la panique dans un complexe hôtelier de Bandung, en Indonésie, où il errait. (Photo d'illustration).
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un léopard, soupçonné de s'être échappé d'un zoo, a été capturé lundi en Indonésie après avoir erré dans un complexe hôtelier d'une zone touristique, provoquant la panique parmi les clients, a indiqué un responsable de la protection animalière. Le félin a été aperçu pour la première fois lundi matin devant une chambre située au deuxième étage d'un hôtel de Bandung, grande ville de la province de Java, située à une centaine de kilomètres à l'est de Jakarta.

La direction de l'hôtel a alors appelé les pompiers, qui ont ensuite informé l'agence locale de conservation de la faune. «Nous avons utilisé un tranquillisant et vers 10h00, le léopard a été évacué et sorti de l'hôtel», a déclaré à l'AFP le directeur de l'agence de conservation de Java occidental, Agus Arianto.

Fin août, un léopard aurait été aperçu en train de s'échapper d'un zoo situé à seulement cinq kilomètres de l'hôtel. Il faudra cependant du temps pour vérifier si le léopard capturé dans l'hôtel est bien le félin qui s'était échappé du zoo, a ajouté Agus Arianto.

A lire aussi
Trump menace d'utiliser l'état d'urgence pour déployer la Garde nationale
Menaces sur Chicago
Trump menace d'utiliser l'état d'urgence pour déployer la Garde nationale
Une juge fédérale s'oppose à Trump et sa maison prend feu
Un acte criminel?
Une juge fédérale s'oppose à Trump et sa maison prend feu

Précédent épisode en 2021

«Actuellement, le léopard reprend lentement conscience. Il a commencé à grogner», a-t-il déclaré, en ajoutant que l'animal serait ensuite transporté dans un centre de conservation pour observation.

En 2021, deux tigres du Bengale s'étaient échappés de leur enclos par un trou apparu après plusieurs jours de pluies torrentielles, dans le zoo de la ville de Singkawang, dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Un gardien du zoo âgé de 47 ans et plusieurs animaux avaient été retrouvés morts près de la cage des félins. L'un des tigres avait été abattu tandis qu'un autre avait été capturé vivant.

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus