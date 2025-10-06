Après un jugement controversé contre l'administration Trump, la juge Goodstein a reçu des menaces de mort. L'incendie de sa villa soulève des questions. S'agissait-il d'un incendie criminel?

Une juge fédérale s'oppose à Trump et sa maison prend feu

Une juge fédérale s'oppose à Trump et sa maison prend feu

1/4 La maison a été entièrement détruite. Photo: X @cbarbermd

Marian Nadler

Des flammes de plusieurs mètres de haut jaillissent de la maison et l'énorme nuage de fumée est visible de loin. Des images circulant sur les médias sociaux montrent la villa de la juge fédérale américaine Diane Schafer Goodstein en flammes. La maison en bois de la juriste se trouve sur la plage d'Edisto Beach dans l'Etat américain de Californie.

Elle est désormais entièrement détruite. Le bâtiment a pris feu à la suite d'une explosion. A présent, les autorités enquêtent afin de découvrir si l'incendie est d'origine criminelle ou accidentelle.

Trois blessés dans l'incendie

Il y a quelques semaines, Diane Schafer Goodstein a empêché la transmission de données sensibles d'électeurs de l'Etat américain de Caroline du Sud au gouvernement du président américain Donald Trump. L'administration Trump voulait les noms, adresses, dates de naissance, numéros de permis de conduire et les quatre derniers chiffres des numéros de Sécurité sociale des électeurs. La juge fédérale en question a refusé. Selon un rapport du «Daily Mail», elle a reçu des menaces de mort après le verdict.

L'incendie a fait trois blessés, tous membres de la famille de Diane Schafer Goodstein. Son mari, Arnold Goodstein, et leurs enfants ont eu des fractures, car ils ont dû sauter par les fenêtres du balcon pour se sauver des flammes.

Après cet incendie, la Cour suprême de Caroline du Sud a ordonné le renforcement des mesures de sécurité dans la région.