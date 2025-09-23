DE
Bientôt soumis aux urnes?
Sept cantons saisissent le référendum contre l’imposition individuelle

La loi fédérale sur l'imposition individuelle pourrait être soumise au verdict des citoyens. Avec l'Argovie mardi, sept cantons ont désormais saisi le référendum cantonal. Pour être valable, ce dernier doit être porté par au moins huit cantons.
Avec l'Argovie mardi, sept cantons ont jusqu'à présent saisi le référendum cantonal contre l'imposition individuelle (image symbolique)
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La loi fédérale sur l’imposition individuelle pourrait être soumise au peuple. Avec l’Argovie, qui a rejoint mardi le mouvement, sept cantons ont désormais déposé un référendum cantonal. Pour être valable, celui-ci doit être soutenu par au moins huit cantons.

Le Grand Conseil argovien s'est prononcé mardi en faveur du référendum par 71 voix contre 59, suivant l'avis du gouvernement. L'UDC, le Centre, le PEV et l'UDF ont voté pour tandis que le PS, le PLR, les Vert-e-s et Vert'libéraux étaient contre. L'Argovie rejoint ainsi les cantons de Saint-Gall, Thurgovie, Schwyz, Obwald ainsi que les deux Appenzell. En Valais, le parlement a approuvé de justesse une résolution: le canton n'a pas encore lancé de référendum.

Aux parlements d'Uri et de Nidwald, qui votent mercredi, on s'attend aussi à un soutien au référendum. Plusieurs cantons l'ont rejeté de justesse, comme Lucerne, Soleure, Schaffhouse ou Glaris. Parallèlement, l'UDC et Le Centre ont lancé la récolte de signatures pour un référendum facultatif contre l'imposition individuelle.

