DE
FR

Contre la valeur locative
Les lobbies de l'immobilier déboursent 6 millions en campagne

Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs pour la suppression de la valeur locative lors du vote du 28 septembre. Les opposants ont mobilisé un demi-million. Au total, les recettes déclarées pour les deux objets atteignent 8,54 millions de francs.
Publié: 11:50 heures
Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs dans la campagne en faveur de la suppression de la valeur locative.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs dans la campagne en faveur de la suppression de la valeur locative lors de la votation du 28 septembre dernier. Les opposants ont, quant à eux, mobilisé un demi-million de francs.

A lire aussi
Ce que la fin de la valeur locative changerait pour votre portefeuille
Les gagnants… et les perdants
Ce que la fin de la valeur locative changerait pour votre portefeuille
Pourquoi la Suisse, pays de locataires, a-t-elle enterré la valeur locative?
Analyse
Un cadeau aux propriétaires
Pourquoi la Suisse, pays de locataires, a-t-elle enterré la valeur locative?

Au total, les recettes définitives déclarées pour les deux objets soumis au vote le 28 septembre 2025 atteignent à 8,54 millions de francs, indique le Contrôle fédéral des finances (CDF) vendredi dans un communiqué.

S'agissant de la réforme de l'imposition du logement, le principal soutien provient du comité interpartis «Oui à la suppression de la valeur locative», mené par l'Association suisse des propriétaires fonciers, avec plus de 5 millions. Les autres contributions émanent d'associations cantonales alémaniques de propriétaires fonciers. Du côté des opposants, l'essentiel du financement est apporté par le Parti socialiste suisse et l'Association faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Un million pour l'e-ID

Concernant la loi sur l'identité électronique, 1,44 million de francs ont été déclarés, avec près d'un million par les partisans.

Les personnes et acteurs menant une campagne dont les dépenses dépassent 50'000 francs doivent déclarer leur financement. Le Contrôle fédéral des finances publie systématiquement ces données dans le registre électronique, 75 jours après le scrutin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus