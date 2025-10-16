DE
FR

Ils sont à bout!
Plus de 20'000 ouvriers de la construction votent pour la grève

Plus de 20'000 travailleurs de la construction suisse votent pour des mesures de grève. Les syndicats Unia et Syna annoncent des protestations dès la semaine prochaine, alors que les négociations sur la nouvelle convention nationale bute sur la question des horaires.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
Partager
Écouter
Les négociations autour de la nouvelle convention collective n'ont pas encore abouti.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 20'000 travailleurs de la construction suisse se sont prononcés en faveur de mesure de grève, indiquent jeudi les syndicats Unia et Syna. Alors que la nouvelle convention nationale est discutée, la question des horaires divise toujours autant.

A lire aussi
Plus de 700 maçons se sont mobilisés à Sion samedi
Ils en ont marre
Plus de 700 maçons ont manifesté à Sion
Maçons vaudois, fribourgeois et genevois annoncent une grève
«La colère est immense»
Maçons vaudois, fribourgeois et genevois annoncent une grève

«Les travailleurs de la construction sont à bout. Ils doivent assurer jusqu'à neuf heures de travail par jour, sans même parler des heures supplémentaires», déclare Nico Lutz, négociateur en chef et membre du comité directeur Unia dans un communiqué. Les premières journées de protestations débuteront la semaine prochaine.

Au niveau des revendications, les syndicats mettent en avant la fin des temps de déplacements non payés jusqu'au chantier, une pause du matin payé ou encore des journées de travail plus courtes. Des conditions qui seraient balayées par la Société suisse des entrepreneurs (SSE), selon Unia et Syna. La Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) règle les conditions de travail de près de 80'000 travailleurs. Elle expire à la fin de l’année.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus