Plus de 700 maçons valaisans ont manifesté samedi à Sion à l’appel de l’Union syndicale valaisanne. Ils ont protesté contre le blocage des négociations de la convention collective nationale du secteur principal de la construction.

Des centaines de maçons ont manifesté samedi à Sion pour défendre leurs conditions de travail. Photo: ADRIEN PERRITAZ

ATS Agence télégraphique suisse

Ce samedi, des centaines de maçons se sont mobilisés à Sion. Les participants ont dit craindre une dégradation de leurs conditions de travail et annoncé une grève les 3 et 4 novembre. Symboliquement, ils ont «levé la matze» (effigie de bois brandie en signe de protestation) contre la Société suisse des entrepreneurs (SSE).

La convention collective, qui fixe les conditions de travail de quelque 80'000 employés du bâtiment en Suisse, arrive à échéance à la fin de l’année, rappelle samedi le syndicat Unia dans un communiqué. Sans nouvel accord, la branche risque un vide conventionnel inédit depuis plus de dix ans.

Les syndicats reprochent à la SSE de vouloir allonger les journées jusqu’à 50 heures par semaine, généraliser le travail sur appel et réduire les délais de congé pour les plus de 55 ans, tout en baissant les salaires réels. Ils estiment qu’il est urgent de mieux reconnaître un métier physiquement exigeant, mais essentiel à l’économie, que beaucoup de maçons finissent par délaisser.