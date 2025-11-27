DE
La seconde main aussi très populaire
Chez Ikea Suisse, le chiffre d'affaires baisse mais la vente en ligne explosent

Ikea Suisse voit son chiffre d’affaires reculer de 2,3% à 1,21 milliard de francs mais la fréquentation progresse, les ventes en ligne montent à 28,8% et la seconde main double avec 37'952 articles revendus. L'enseigne poursuit son expansion en Suisse.
Publié: 07:23 heures
Ikea Suisse a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 2,3%, qui s'établit à 1,21 milliard de francs.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La filiale helvétique du géant suédois de l'ameublement Ikea a bouclé son exercice 2024/2025 (clos fin août) sur un recul des recettes. Elle assure cependant que la demande en ligne et pour les objets de seconde main a augmenté.

Le chiffre d'affaires d'Ikea Suisse a reculé de près de 2,3% à 1,21 milliard de francs, selon le communiqué paru jeudi. La directrice générale citée dans le document, Janie Bisset, se réjouit tout de même de «l'augmentation du nombre de visiteurs dans les magasins d'ameublement, la fréquentation accrue dans les restaurants, la part croissante des ventes en ligne et une demande accrue pour les offres de seconde main et divers services».

Les ventes sur internet ont ainsi représenté 28,8% du chiffre d'affaires total, après 27,5% en 2023/2024. Le nombre de visiteurs en magasins a crû de 2,5% à 13,85 millions de personnes. Quant à la seconde main, 37'952 produits ont été revendus, soit le double par rapport à 2024.

Pour 2026 la société sise dans la commune argovienne de Spreitenbach prévoit d'étoffer son réseau de casiers de retrait (click & collect) à Widnau (Saint-Gall), Anières (Genève) et Berne. C'est aussi dans la capitale qu'a ouvert un studio de planification en octobre.

