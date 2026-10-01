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L'IA accélère les attaques
Vos mots de passe restent la cible n°1 des pirates informatiques

Selon Microsoft, la Suisse est 13e en Europe et 39e au monde pour les cybermenaces. L'intelligence artificielle accélère les attaques, mettant en danger entreprises et organisations.
Publié: il y a 35 minutes
Selon Microsoft, la Suisse est 13e en Europe et 39e au monde pour les cybermenaces. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse est relativement fortement touchée par les cybermenaces. Elle se classe au 13e rang parmi les pays européens et au 39e rang mondial, selon le «Digital Defense Report» du groupe technologique américain Microsoft publié jeudi. En Europe, l'Ukraine est le pays le plus touché, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. A l'échelle mondiale, les Etats-Unis arrivent en tête, concentrant 25,5% des cas de cybermenaces recensés par Microsoft, devant Israël (7,6%) et l'Ukraine (4,8%).

Microsoft estime que les menaces sont de plus en plus marquées par l'intelligence artificielle (IA), les attaques contre les identités numériques et l'interconnexion croissante des entreprises. Les comptes et les données d'accès constituent notamment une importante porte d'entrée pour les cybercriminels. L'IA permet en outre aux cybercriminels de mener leurs attaques plus rapidement et à plus grande échelle. Les conséquences d'un cyberincident peuvent également toucher un nombre croissant d'acteurs.

Un compte compromis ou un fournisseur victime d'une attaque peut ainsi affecter d'autres entreprises et organisations, relève le rapport. La capacité à résister aux cyberattaques prend dès lors une importance croissante. Pour établir son rapport, Microsoft affirme avoir analysé chaque jour plus de 165'000 milliards de signaux de sécurité dans le monde. Le classement repose sur les cybermenaces détectées par le groupe auprès de ses clients.

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