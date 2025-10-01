Une erreur de laboratoire a entraîné une opération inutile à l'hôpital universitaire de Bâle. Des échantillons échangés ont abouti à une intervention sur le col de l'utérus, qui a eu de graves conséquences pour la jeune patiente.

L'hôpital de Bâle opère une patiente du col de l'utérus... par erreur

1/5 Sarah Miesch a été victime d'une opération inutile à l'hôpital universitaire de Bâle. Photo: Screenshot SRF

Janine Enderli

Une grave confusion dans le laboratoire de l’Hôpital universitaire de Bâle a conduit à une opération injustifiée sur une jeune femme. L’affaire fait la une des journaux et a des conséquences lourdes pour la patiente.

Sarah Miesch s’est soumise il y a un an à une intervention sur le col de l’utérus, comme l’a rapporté la SRF. L’infirmière avait accepté l’opération parce que des cellules cancéreuses semblaient avoir été détectées. «J’étais très nerveuse. On enlève quelque chose à mon corps», raconte la Bâloise.

L’opération à la clinique gynécologique s’est déroulée sans incident. Mais deux mois plus tard, c'est le choc. Son médecin l’appelle pour lui annoncer qu’une erreur s’était produite bien avant l’intervention: les échantillons de deux patientes avaient été échangés. «La doctoresse s’est excusée auprès de moi. J’étais sans voix», confie Sarah Miesch.

«Une erreur peut survenir»

Les conséquences pour sa santé sont sérieuses. «On m’a retiré une partie du col de l’utérus. En cas de grossesse, cela augmente le risque d’accouchement prématuré. Cela m’inquiète énormément.» L’hôpital a transmis le dossier à son assurance responsabilité civile, qui a proposé à la patiente une indemnisation de 4000 francs pour dédommagements.

Le médecin-chef du service de pathologie a confirmé à la SRF qu’une grave confusion s’était produite lors du traitement des échantillons. «Pendant un bref instant, l’échantillon et le numéro d’identification sont séparés. Si plusieurs échantillons sont traités en même temps et que la concentration n’est pas optimale, une erreur peut survenir.» L’hôpital précise toutefois qu’aucun incident comparable n’avait été relevé au cours des dix dernières années, malgré l’examen de centaines de milliers d’échantillons.

Les erreurs chirurgicales aussi à l'étranger

Le cas de Sarah Miesch reste exceptionnel en Suisse, mais d’autres drames similaires ont été rapportés ailleurs dans le monde.

1 Un chirurgien confond ses organes

Aux Etats-Unis, William Bryan, originaire d’Alabama, a été hospitalisé en Floride après de fortes douleurs. Les médecins avaient détecté une anomalie à la rate. L’opération acceptée par le patient s’est révélée fatale: le chirurgien a retiré le foie au lieu de la rate. William Bryan n’a pas survécu.

2 Amputation de la mauvaise jambe

En Autriche, un homme de 82 ans a été amputé par erreur de la jambe droite, alors que c’était la gauche qui devait être opérée. Les membres avaient pourtant été marqués avant l’intervention. L’hôpital a parlé d’une «erreur médicale tragique».

3 Un Argentin stérilisé par erreur

A Córdoba, Jorge B.* devait subir une opération de la vésicule biliaire. Mais les chirurgiens se sont trompés d’intervention et ont pratiqué une vasectomie, entraînant une stérilisation irréversible. L’établissement a expliqué que l’erreur pourrait être liée à un changement de date.