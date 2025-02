44 erreurs de diagnostique Un hôpital découvre 11 cas supplémentaires d'ablations de l'utérus injustifiées en Suède

L'hôpital d'Uppsala révèle 44 cas d'ablations injustifiées de l'utérus entre 2022 et 2024. Le médecin en chef présente ses excuses et promet une enquête approfondie sur les causes de ces erreurs de diagnostic.