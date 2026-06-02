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Après un match à Berne
Un fan de hockey condamné pour avoir lancé un engin explosif dans la foule

Un supporter fribourgeois a été condamné à 12 mois avec sursis pour avoir lancé un engin explosif modifié dans une foule après un match en octobre 2024 à Berne. Heureusement, personne n'a été blessé.
Publié: 13:31 heures
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Dernière mise à jour: 13:32 heures
Les faits se sont produits en 2024 lors d'un match à Berne.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un fan de hockey avait modifié un feu d'artifice et l'avait lancé dans la foule après un match en octobre 2024 à la patinoire de Berne, sans blesser personne. Il a été condamné par le Tribunal pénal fédéral (TPF) à 12 mois de prison avec sursis.

Dans un bus parqué près de la patinoire, le Fribourgeois avait modifié un pétard en forme de fusée longue de 11 centimètres en y extrayant la charge explosive et en bricolant la mèche. Selon les juges de Bellinzone, il a ainsi créé un «dispositif explosif non conventionnel», d'autant plus dangereux qu'une fois allumé, il pouvait exploser à tout moment.

Descendu du bus, le supporter a allumé la mèche et a lancé cet engin explosif dans la foule. Pour utiliser le feu d'artifice en question de manière conventionnelle, les consignes de sécurité prescrivent de ne pas le lancer vers le sol et de respecter une distance de sécurité de 25 mètres entre l'engin et toute tierce personne, précise le jugement du TPF, publié jeudi.

Il voulait «que ça pète»

Le supporter a jeté l'engin explosif modifié au sol alors qu'il était entouré d'une cinquantaine de personnes, pour la plupart des fans de Gottéron, ainsi qu'une quinzaine de policiers. Fort heureusement, personne n'a été blessé. Lors de son audience devant les juges, il avait expliqué qu'il voulait «que ça pète», sans pour autant viser l'équipe adverse. L'engin explosif modifié contenait 3,5 grammes de substance explosive, ce qui présente un risque considérable de blessures graves, comme une relèvent les juges de Bellinzone.

La Cour des affaires pénales retient que le supporter a agi de manière très imprudente, sans réfléchir aux conséquences de son acte. Les juges relèvent que l'engin aurait pu exploser à tout moment et causer ainsi d'importantes blessures aux personnes entourant le supporter. Ce n'est que pur hasard que personne n'ait finalement été blessé. Il a ainsi exposé les personnes présentes à un danger marqué, et ce de manière intentionnelle. Par conséquent, il a été déclaré coupable d'emploi avec dessein délictueux d'explosifs par la Cour des affaires pénales.

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