DE
FR

15'100 francs manquent chaque année
Le coût caché du handicap épuise le budget des familles en Suisse

Avoir un enfant en situation de handicap coûte cher aux familles suisses: il leur manque en moyenne 15'100 francs par an, selon l’OFAS, notamment parce que les pertes de revenus des parents sont peu compensées.
Publié: il y a 26 minutes
Selon une étude de l’OFAS, les familles concernées accusent en moyenne un déficit de 15'100 francs par an.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, les familles avec des enfants en situation de handicap sont confrontées à des pertes financières considérables et à des lacunes dans le système d'aide. Selon une nouvelle étude, il manque en moyenne 15'100 francs par an pour couvrir l'ensemble des frais supplémentaires.

Le rapport publié jeudi par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit servir de base pour l'optimisation du système de soutien aux personnes en situation de handicap.

L'étude montre que les prestations financières ne couvrent en moyenne pas entièrement les surcoûts liés au handicap et les pertes de revenus. Pour l'ensemble des familles, il subsiste un déficit d'environ 15'100 francs par an.

A lire aussi
WhatsApp Image 2026-09-15 at 11.34.15.jpeg
LS4ALL face à des stars
Le stade de la Tuilière s’apprête à accueillir un match pas comme les autres
A Genève, une initiative a été lancée pour améliorer l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école. (image d'illustration)
Projet à Genève
Une initiative pour une vraie inclusion des enfants avec handicap

Ce montant résulte de deux facteurs principaux. D'une part, 87% des familles ont dû supporter des frais supplémentaires à leur charge, dont la médiane s’élevait à environ 6700 francs par an. D’autre part, des pertes de revenus moyennes d’environ 23'400 francs par an ont été constatées, les parents ayant réduit leur temps de travail. Un quart des familles a déclaré avoir des difficultés à joindre les deux bouts.

Compensations limitées

Les prestations financières, provenant principalement de l’assurance-invalidité (AI), couvrent certes la plupart du temps les dépenses directes à la charge des familles pour les biens et services. En revanche, les pertes de revenus liées au handicap ne sont compensées que de manière limitée. Selon l’étude, cela a entraîné des pertes financières dans tous les groupes étudiés.

Les conséquences économiques se répercutent à long terme. Le revenu professionnel des mères d’enfants handicapés se redresse nettement moins bien après la naissance que chez les autres mères. Même dix ans plus tard, il reste inférieur à 50% du niveau d’avant la naissance. Chez les pères, la croissance du revenu s’est ralentie.

Lacunes dans le système de soutien

L’étude a par ailleurs mis en évidence des lacunes considérables dans le système de soutien, les prestations cantonales étant très hétérogènes. Les experts ont identifié le plus grand besoin non couvert dans le domaine préscolaire, car les prestations de l’AI ne s’appliquent souvent pas encore à ce stade et les offres d’accueil adaptées font défaut.

D’autres lacunes existent au niveau de l’offre de services de soutien et de décharge, de l’accueil extra-familial en dehors des horaires scolaires et pendant les vacances, ainsi que dans les transports. De plus, des problèmes de coordination ont été constatés entre l’AI, les caisses d’assurance maladie, les écoles et les cantons, selon l'OFAS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus