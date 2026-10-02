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Après le Conseil fédéral
Une rente d'un peu plus de 200'000 francs pour Guy Parmelin

Guy Parmelin touchera une rente annuelle de plus de 200'000 francs après son départ du Conseil fédéral. Ce montant, réduit en cas d'activité lucrative, représente la moitié de son salaire actuel.
Publié: il y a 11 minutes
Guy Parmelin touchera une rente annuelle qui équivaut à la moitié de son salaire actuel après son départ du Conseil fédéral.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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ATS Agence télégraphique suisse

Dès qu'il aura quitté le Conseil fédéral, Guy Parmelin aura droit à une rente annuelle d'un peu plus de 200'000 francs, ce qui correspond à la moitié de son salaire actuel. Cette somme est réduite s'il reprend une activité lucrative.

Les pensions des ex-conseillers fédéraux et ex-conseillères fédérales correspondent à la moitié du salaire brut des magistrats en exercice. Seuls les ministres qui se retirent après au moins quatre ans ou pour des raisons de santé ont droit à la rente complète.

L'arrêté fédéral sur les traitements des magistrats prévoit qu'ils ne doivent pas gagner plus à leur retraite que leurs collègues en fonction. Ainsi, les anciens ministres qui décident d'exercer une activité lucrative ou qui siègent dans des conseils d'administration doivent rétrocéder à la Confédération ce qu'ils gagnent de plus qu'un magistrat en place.

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