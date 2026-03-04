Le détroit d'Ormuz connaît une chute de 90% du trafic pétrolier en une semaine, selon Kpler. L'Iran intensifie ses représailles dans le Golfe, perturbant la navigation maritime.

Le trafic de pétroliers chute de 90% dans le détroit d'Ormuz

ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic de pétroliers traversant le détroit d'Ormuz a chuté de 90% en une semaine, indique la société d'analyse Kpler. L'Iran poursuit sa campagne de représailles dans le Golfe.

«L'analyse de l'activité de navigation indique que les transits de pétroliers sont actuellement 90% en dessous de la semaine dernière», a détaillé l'éditeur du site MarineTraffic.

«Contrairement aux autres types de navires, dont les mouvements ont largement cessé, certains pétroliers traversent encore le détroit d'est en ouest, pour partie avec leur transpondeur éteint», a précisé Matt Wright, analyste chez Kpler.