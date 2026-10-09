Là où dormaient autrefois les vaches se dresse aujourd’hui un luxueux loft. Dans le Val Müstair aux Grisons, une grange historique a été rénovée par un couple d’écrivains suisses. Elle est à vendre pour moins d’un million de francs.

Une grange grisonne transformée en loft luxueux est en vente pour moins d’un million de francs

Une grange grisonne transformée en loft luxueux est en vente pour moins d’un million de francs

En bref Dans le Val Müstair, une grange rénovée datant du XVIIe siècle est à vendre.

Le prix d’achat s’élève à 990 000 francs.

La grange a été transformée par l’auteur à succès Tim Krohn et l’écrivaine Micha Friemel.

Bernadette Hogg

Dans le Val Müstair, aux Grisons, une grange datant du XVIIe siècle a troqué le foin et le bétail contre un intérieur luxueux. Entièrement rénové, l’ancien bâtiment agricole est aujourd’hui transformé en loft moderne, proposé à la vente pour 990’000 francs.

Pour ceux qui rêvent de vivre dans un espace gigantesque, c’est l’endroit idéal: la «Stalla» offre plus de 151 mètres carrés habitables. L’annonce du courtier Poeticwalls précise que l’architecture respecte l’histoire de la maison. La charpente séculaire structure les espaces et délimite des alcôves aménagées en cuisine, salle de bains, séjour, chambre et salle à manger.

Un charme rustique préservé

Le loft mélange des matériaux nobles, tels que la pierre naturelle, l’enduit à la chaux et le béton poli, aux planches de bois d’origine de la bâtisse. Le charme rustique est préservé: l’ancienne charpente en épicéa et en mélèze est soutenue par de puissantes croix de Saint-André, et un rail à foin historique traverse la pièce.

Une chambre se trouve au niveau principal, élégamment dissimulée derrière une paroi en bois. Un escalier en colimaçon noir mène à une deuxième chambre, avec une vue imprenable sur le Piz Lad et le Piz Terza.

Un jardin ensoleillé en supplément

Les environs ont de quoi plaire: le village de Santa Maria se trouve aux portes du Parc national suisse. En moins de dix minutes, les amateurs d’art peuvent franchir les portes du célèbre couvent Saint-Jean de Müstair. Et pour ceux qui aiment profiter de la nature, il est possible d’acheter en supplément un jardin de 137 mètres carrés. On peut y cueillir des herbes aromatiques, récolter des baies et entretenir une abondante floraison.

Le trajet en voiture jusqu’au village historique est tout aussi pittoresque: depuis Zernez, il faut franchir le col de l’Ofen pour rejoindre Santa Maria, puis garer sa voiture dans la cour du loft. La propriété est également facilement accessible en transports publics: un arrêt de car postal se trouve à quelques pas seulement de la porte d’entrée. Depuis Zurich ou Saint-Gall, il faut environ trois heures et demie pour rejoindre ce paradis rustique.

Un couple d’écrivains à l’origine des rénovations

On doit cette métamorphose à l’autrice de livres pour enfants Micha Friemel et au musicien et auteur Tim Krohn. Ils ont rénové le bâtiment historique, et habitent eux-mêmes dans la tour d’habitation attenante.

Jusqu’à présent, les propriétaires louaient la «Stalla» pour les vacances. Les futurs acquéreurs pourront poursuivre cette activité et proposer le bien à la location à la journée, s’ils ne souhaitent pas y séjourner toute l’année. Le couple d'écrivains se tient même prêt à continuer d’assurer la gestion du logement et l’accueil des hôtes, moyennant rémunération.