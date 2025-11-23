Un glissement de terrain à Maladers, près de Coire, a partiellement enseveli une maison samedi soir. Deux habitants ont été secourus par les pompiers. Une rue été temporairement fermée pour déblaiement et sécurisation.

Un glissement de terrain ensevelit une maison dans les Grisons

Personne n'a été blessé lors du glissement de terrain à Maladers (GR). Photo: Police municipale de Coire

ATS Agence télégraphique suisse

Un glissement de terrain à Maladers GR, près de Coire, a partiellement enseveli une maison samedi soir. Personne n'a été blessé, a indiqué la police municipale de Coire.

Le glissement de terrain s'est déclenché dans la pente derrière une maison et l'a touchée, a écrit la police municipale. Deux habitants ont donc dû être sauvés de leur maison par les pompiers de la ville de Coire.

L'Arosastrasse, qui traverse la commune, a également été partiellement ensevelie. La rue a été complètement fermée pendant deux heures pour permettre le déblaiement et la sécurisation, a ajouté la police municipale de Coire.