Personne n'a été blessé
Un glissement de terrain ensevelit une maison dans les Grisons

Un glissement de terrain à Maladers, près de Coire, a partiellement enseveli une maison samedi soir. Deux habitants ont été secourus par les pompiers. Une rue été temporairement fermée pour déblaiement et sécurisation.
Publié: 07:21 heures
Personne n'a été blessé lors du glissement de terrain à Maladers (GR).
Photo: Police municipale de Coire
ATS Agence télégraphique suisse

Un glissement de terrain à Maladers GR, près de Coire, a partiellement enseveli une maison samedi soir. Personne n'a été blessé, a indiqué la police municipale de Coire.

Le glissement de terrain s'est déclenché dans la pente derrière une maison et l'a touchée, a écrit la police municipale. Deux habitants ont donc dû être sauvés de leur maison par les pompiers de la ville de Coire.

L'Arosastrasse, qui traverse la commune, a également été partiellement ensevelie. La rue a été complètement fermée pendant deux heures pour permettre le déblaiement et la sécurisation, a ajouté la police municipale de Coire.

