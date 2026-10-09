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Avec un marteau-hache
L'agresseur d'un enfant de 10 ans interné en psychiatrie aux Grisons

Un homme de 54 ans a été condamné à 12 ans de prison, transformés en internement psychiatrique, pour avoir attaqué un enfant de 10 ans avec un marteau-hache en 2024 à Samnaun (GR).
Publié: il y a 40 minutes
Le Tribunal de Basse-Engadine condamne un homme de 54 ans pour tentative d'assassinat. (image d'illustration)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 54 ans écope aux Grisons d'une peine de 12 ans de prison, commuée en thérapie psychiatrique stationnaire en milieu fermé. Il avait grièvement blessé à la tête un enfant de 10 ans en 2024 à Samnaun (GR) avec un marteau-hache de plâtrier.

Dans son jugement rendu vendredi, le Tribunal régional de Basse-Engadine/Val Müstair reconnaît l'accusé coupable de tentative d'assassinat. La Cour s'est montrée nettement plus sévère dans la lourdeur de la peine que ce qu'avait exigé le procureur, à savoir quatre ans de prison. Les juges ont convenu, cependant, comme l'accusation, que le quinquagénaire devait être placé dans le secteur fermé d'une clinique en raison de ses troubles paranoïdes.

L'accusé n'admet pas qu'il souffre des troubles constatés dans l'expertise psychiatrique. Lors du procès qui s'est déroulé la semaine dernière à Sent (GR), la défense avait demandé une peine de prison limitée à sept mois et demi de prison, assortie d'une mesure thérapeutique ambulatoire, pour lésion corporelle simple.

Avec un marteau-hache de plâtrier

Le matin du 13 novembre 2024, le quinquagénaire guette le passage d'un enfant sur le chemin de l'école. Il le saisit et le frappe à la tête et au torse avec un marteau-hache de plâtrier. Lorsque l'enfant tombe à terre, il continue à le frapper. Au total, il lui assène onze coups avec cet outil, dont au moins trois à la tête. L'enfant a dû être héliporté à l'hôpital dans un état grave.

À l'origine de cette attaque extrême se trouvent les délires paranoïdes du prévenu. Depuis plusieurs années, l'homme est persuadé que la famille de l'enfant, voisine de l'accusé, tente de l'empoisonner de manière chronique à travers les systèmes d'eaux usées et d'aération. En s'attaquant à l'enfant, il a voulu «frapper un grand coup» pour montrer que «ça ne pouvait pas continuer comme ça», a-t-il dit aux juges.

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