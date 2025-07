Grâce à un franc suisse fort et une inflation faible, les Suisses gagnent en pouvoir d’achat à l’étranger. Voici les destinations idéales et celles à éviter pour vous faire plaisir cet été.

Vue aérienne de la côte de Tropea, Calabre, Italie. Photo: Shutterstock

Michael Hotz avec l'ATS

Le franc suisse a été particulièrement stable cette année et en parallèle, la Suisse enregistre une faible inflation par rapport à de nombreux autres pays. Grâce à ces deux facteurs, notre monnaie ne perd que peu de valeur, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, où nous avons gagné en pouvoir d'achat.

L'occasion de vous faire plaisir à l'approche des vacances, sauf tous les pays n'offrent pas les mêmes avantages. La Banque Raiffeisen a réalisé une analyse comparative de prix en Europe, basée sur les données d'Eurostat. Voici les principales conclusions.

La Scandinavie mérite le détour

Tout d'abord, vous serez gagnants si vous partez en vacances en Scandinavie. En effet, la couronne norvégienne et les autres devises nordiques se sont fortement affaiblies, excepté la couronne suédoise, qui a augmenté de 2% par rapport au franc suisse depuis le début de l'année. C'est pourquoi les escapades à Stockholm ou les vacances balnéaires sur les rives des nombreux lacs suédois restent relativement chères.

De même, l'Islande, longtemps considérée comme l'une des destinations touristiques les plus chères, est désormais plus accessible que la Suisse en termes d'hébergement, de restauration et de loisirs. Si vous êtes plutôt attirés par la Méditerranée, vous pourrez aussi profiter de la force du franc suisse. Même dans les destinations de vacances traditionnelles comme l'Italie, la France et l'Espagne, le pouvoir d'achat est resté stable, voire en hausse, depuis 2019.

La Croatie et la Turquie plus chères

En revanche, les vacances en Croatie sont devenues plus chères. Depuis l'adhésion à l'euro en 2023, les prix ont sensiblement augmenté, réduisant le pouvoir d'achat des Suisses. Avec des prix autour de 60% du standard suisse, la Croatie reste néanmoins attractive, selon Raiffeisen.

Les vacances en Turquie sont aussi plus chères qu'auparavant. Malgré une forte dépréciation de la livre, une inflation extrêmement élevée – dépassant parfois 700% depuis 2019 – a érodé les importants avantages tarifaires. De plus, 4000 hôtels en Turquie ont dû fermer, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix à l'avenir.

Profitez de la faiblesse du dollar

Les Etats-Unis ne sont pas mentionnés dans l'analyse de Raiffeisen. La monnaie américaine est actuellement au plus bas face au franc suisse. Un dollar vaut actuellement moins de 0,79 centime et en parallèle, Swiss propose des vols à destination des Etats-Unis pour les vacances d'été.

Cependant, ces derniers temps, les Etats-Unis sont confrontés à une inflation nettement plus élevée et les prix ont fortement augmenté ces dernières années, notamment les activités de loisirs comme les parcs d'attractions.