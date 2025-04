Swiss brade à son tour ses vols vers les Etats-Unis

Les voyageurs suisses boudent de plus en plus les Etats-Unis. Swiss est donc contrainte de lancer des promotions. Dès cet été, de bonnes affaires attendent ceux qui souhaitent s’y rendre.

1/4 Swiss propose actuellement des prix très attractifs pour l'Amérique du Nord. Photo: AFP

Jean-Claude Raemy

S'envoler pour les Etats-Unis pour 400 francs? C'est à nouveau possible dès maintenant. Swiss, comme d'autres compagnies aériennes, cherche à stimuler la demande vers cette destination avec des offres attractives.

Au premier et au deuxième trimestre 2025, le «Trump Slump» – une baisse de la demande pour les Etats-Unis en raison de la politique du président américain – n'était pas encore perceptible chez Swiss. En effet, de nombreux voyages étaient déjà réservés et peu ont été annulés uniquement à cause de Trump.

Mais selon Dennis Weber, directeur financier de Swiss, les chiffres indiquent un changement radical de situation dès la fin de l’été: «La demande au départ de la Suisse devient volatile, alors qu’elle reste bonne dans l’autre sens, confirme Dennis Weber. Mais nous animons le marché avec des offres attractives.»

Swiss taille dans les prix

Un coup d'œil sur le site de Swiss le confirme: en mai, un vol Zurich – New York coûte à peine 520 francs. Chez Delta, il descend même à 460 francs. Et entre le 20 et le 27 juillet, Swiss propose ce trajet à seulement 511 francs – une aubaine pour la haute saison. De telles offres se prolongent jusqu'à l'automne. Si l'on est prêt à faire une escale, on peut traverser l'Atlantique avec certaines compagnies aériennes pour moins de 400 francs.

Mauvaise nouvelle cependant: les prix des vols devraient augmenter partout ailleurs cet été. D'une part parce que Swiss élargit très peu son offre, voire la réduit sur certaines liaisons, alors que la demande reste élevée. D'autre part, les frais pour le contrôle aérien ou pour les départs de Zurich augmentent cette année.

En tant que destination, les Etats-Unis bénéficient néanmoins de tarifs aériens attractifs à de nombreuses dates. Pour Swiss, les trajets vers l'Amérique du Nord sont centraux. «C'est une vache à lait», s'exclame Dennis Weber. Tous les moyens doivent donc être mis en œuvre pour dynamiser le marché. Dennis Weber a bon espoir, d'autant plus qu'avec un franc fort face au dollar, les voyageurs suisses ont une carte à jouer.

Les premiers à avoir réservé se sentent floués

Mais certains passagers grincent des dents. Nick Thalmann*, lecteur de Blick, a réservé un vol Swiss de Zurich à Los Angeles en janvier pour plus de 1200 francs. Maintenant, ce vol ne coûterait plus que 675 francs – le prix a donc presque diminué de moitié.

«C'est très énervant que Swiss nous pénalise ainsi, nous qui avons réservé tôt», s'agace Nick Thalmann. Habituellement, les réservations anticipées bénéficient de prix plus avantageux. Mais la politique américaine actuelle bouscule tout, jusqu’aux tarifs aériens – et redistribue les cartes pour les voyageurs helvétiques.

*Nom d'emprunt