La compagnie Lufthansa annule 4,8% des vols au départ de Zurich.

Patrik Berger

Les raisons d'un retard ou d'une annulation sont multiples. Outre les grèves, les caprices de la météo et les problèmes techniques, on évoque surtout la situation tendue au niveau du personnel des aéroports, du contrôle aérien et des compagnies aériennes. L'assistance au sol et le manque d'équipage jouent également un rôle.

Mais quelles sont les différences selon les compagnies aériennes? Le champion en matière de retards est Air Serbia, comme le montre une évaluation du «Tages-Anzeiger». Celle-ci se base sur les données publiques de l'aéroport de Zurich calculées entre le 1er juillet 2023 et le 31 mars 2025. Seules les compagnies aériennes ayant effectué au moins mille décollages sont prises en compte.

Et les compagnies suisses?

Voici les compagnies aériennes les moins ponctuelles au départ de Zurich selon le nombre de fois où elles ont décollé avec un retard de plus de 30 minutes. Deux groupes helvétiques, Swiss et Edelweiss, ont également été ajoutés au classement.

1. Air Serbia 33,8% 2. TAP Portugal 31,7% 3. Pegasus Airlines 30,4% 4. Sunexpress 28,1% 5. Turkish Airlines 27,1% 6. Lufthansa 23,1% 7. Aegean Airlines 22,9% 8. Easyjet 22,5% 12. Swiss 19,0% 21. Edelweiss 14,5%

Les annulations de vols sont généralement liées à des désagréments supplémentaires. Là encore, les différences entre les compagnies aériennes sont importantes. Dans ce classement, c'est Lufthansa qui se hisse tout en haut du podium.

1. Lufthansa 4,8% 2. British Airways 3,4% 3. KLM 3,4% 4. BA Cityflyer 2,7% 5. Easyjet 2,6% 6. United Airlines 2,2% 7. Eurowings 2,0% 8. Finnair 1,8% 12. Swiss 1,2% 17. Edelweiss 0,6%