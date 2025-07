1/4 Le dollar s'affaiblit comme il ne l'a pas fait depuis des décennies. Photo: Keystone

Jean-Claude Raemy

Le dollar américain coûte actuellement 79 centimes. La devise a connu sa plus forte baisse en 50 ans depuis le début de l'année, soit près de 10% par rapport à d'autres monnaies!

Mais la valeur actuelle, et historiquement basse, du dollar pourrait encore chuter. En effet, la banque américaine Morgan Stanley prévoit un recul supplémentaire de 9% cette année. Selon elle, la faiblesse du dollar par rapport à des monnaies comme le franc et l'euro devrait être la plus forte. Si ces prévisions sont exactes, le dollar avoisinera les 70 centimes.

Le franc rattrape le dollar depuis des années

L'effondrement du dollar par rapport au franc dure depuis des années déjà. En mars 1985, un dollar valait près de 3 francs. Dix ans plus tard, en mars 1995, cette valeur était tombée à 1,17 franc, provoquant une augmentation sans précédent des voyages aux Etats-Unis. En 2005, le cours s'est maintenu à peu près au même niveau, puis a atteint 1,01 franc en 2015.

La dernière fois que le dollar valait plus que le franc, c'était en novembre 2022. Il y a presque exactement un an, le 5 juillet 2024, le dollar valait 0,898 franc, soit environ 12% de plus. Concrètement, les visiteurs du parc Disneyland à Anaheim (Californie) économisent environ 12 francs sur leur billet d'une journée, disponible à partir d'environ 100 dollars.

Mais l'économie suisse s'en tire moins bien que les voyageurs américains. En effet, la faiblesse du dollar est un problème, car combinée à la taxe d'importation américaine, elle augmente de 22% le coût des exportations suisses vers les Etats-Unis. «Cette augmentation mettra en difficulté l'économie réelle et la structure des prix intérieure, ainsi que la Banque nationale suisse», explique Santosh Brivio, économiste senior de la Banque Migros.

Le rôle de monnaie de référence menacé?

Pour les Etats-Unis, même si un dollar plus faible rend les exportations américaines plus compétitives et favorise le plan de rééquilibrage du commerce extérieur de Donald Trump, il augmente aussi le coût des importations et aggrave l'impact des droits de douane. De quoi refroidir de nombreux consommateurs américains.

Reste à savoir si en plus de perdre sa valeur, le dollar perdra aussi son rôle de monnaie réserve du système financier mondial. Pour rappel: la dernière fois que le dollar a connu une dévaluation comparable, c'est-à-dire en 1973, le président de l'époque, Richard Nixon, a découplé les Etats-Unis de l'étalon-or.

La banque Morgan Stanley est un peu plus optimiste: «Les fluctuations importantes du dollar ont tendance à entraîner des moments d’instabilité.» Malgré tout, le dollar devrait rester la monnaie mondiale.