Depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, le dollar s'effondre. Photo: IMAGO/NurPhoto

AFP Agence France-Presse

La dollar a signé au premier semestre 2025 son pire début d'année depuis plus d'un demi-siècle, la confiance des investisseurs se dégradant depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. En se référant au Dollar Index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres grandes monnaies, le billet vert a perdu 10,8% sur les six premiers mois de l'année.

Il s'agit de sa plus lourde chute depuis 1973 et la fin du système de Bretton-Woods, qui l'imposait comme devise de référence. «Le dollar ne chute pas brutalement, mais connaît plutôt une lente érosion de la confiance» que le marché lui accorde, estime Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Trump menace le Japon

La devise américaine continue mardi à creuser son plus bas depuis plus de trois ans, le Dollar Index étant tombé à un niveau inédit depuis février 2022. Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), elle cédait 0,28% face à l'euro, à 1,1821 dollar, peu après que la monnaie unique européenne a grimpé à un nouveau plus haut depuis mi-septembre 2021 face au billet vert, à 1,1830 dollar. Le «greenback» – l'un des surnoms de la monnaie américaine – dérapait aussi de 0,32% par rapport à la livre et de 0,81% face au yen japonais.

Les performances de mardi s'expliquent par des signes de progrès dans les négociations menées par Washington avec plusieurs pays pour tenter de conclure des accords commerciaux avant le 9 juillet, date à laquelle doivent être instaurés les droits de douane américains massifs. Or, ceux-ci pourraient provoquer un rebond de l'inflation aux Etats-Unis et dégrader les perspectives économiques des pays visés s'ils étaient mis en place.

«En coulisses, Bruxelles semble prête à accepter des droits de douane de 10% pour préserver ce qui reste du pacte commercial transatlantique», analyse Stephen Innes. Mais le président Trump a par ailleurs menacé le Japon de nouvelles surtaxes douanières, face à la réticence du pays à accepter les exportations de riz américain.

Coup de pression de Trump

Trump a aussi mis un nouveau coup de pression sur les sénateurs américains, réunis mardi pour se prononcer sur son mégaprojet de loi budgétaire, qui pourrait selon les économistes creuser le déficit des Etats-Unis. Dans la zone euro, l'inflation a en outre très légèrement progressé en juin, à 2% sur un an, soit la cible de la Banque centrale européenne (BCE), après 1,9% en mai.

En conséquence, «la BCE devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de juillet», les abaissant potentiellement en septembre, avance Richard Flax, analyste chez Moneyfarm.

Cours de mardi – Cours de lundi: