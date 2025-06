En Turquie, 4000 hôtels ferment soudainement leurs portes

Le gouvernement turc ordonne la fermeture soudaine d’environ 20% des hôtels du pays. Quelles sont les raisons de cette décision, et comment réagissent les agences de voyage suisses?

1/2 Les Suisses aiment voyager en Turquie. Photo: IMAGO/SOPA Images

Nathalie Benn

La Turquie est une destination d'été prisée des Suisses. Selon les prévisions, le pays devrait accueillir plus de 65 millions de touristes en 2025, soit environ 3 millions de plus que l'année précédente. Avec des recettes estimées à 64 milliards de dollars.

Sauf que les voyageurs qui veulent réserver des vacances à Istanbul, Antalya ou sur la mer Egée devront peut-être se battre pour trouver un logement. En cause? La fermeture de 4000 hôtels début juin, sous ordre du Ministre du Tourisme et de la Promotion de Turquie. Un chiffre qui correspond à 17% de l'offre totale, selon la chaîne d'information turque Tele1.

La mesure fait suite à l’incendie tragique survenu en janvier passé à l’hôtel Grand Kartal, dans la station balnéaire de Kartalkaya, qui a coûté la vie à 78 personnes. L’enquête a mis en lumière de graves lacunes en matière de sécurité. Raison pour laquelle le Ministère a durci sa réglementation sur la sécurité incendie.

Désormais, les établissements qui ne respectent pas les nouvelles normes doivent suspendre leur activité jusqu’à être conforme. D’après Tele1, ce sont principalement les petits hôtels familiaux qui, ne pouvant assumer les coûts des rénovations, ont préféré fermer définitivement leurs portes.

Et les voyageurs suisses dans tout ça?

Quel impact sur les voyageurs suisses? Un porte-parole du voyagiste Dertour Suisse, dont font aussi partie Kuoni et Helvetic Tours, affirme que ses établissements partenaires ne sont pas concernés par les fermetures. «Nous travaillons avec des chaînes d'hôtels renommées dont la licence valable est toujours vérifiée.»

Même son de cloche pour Tui, Hotelplan et Vacances Migros. «Tous les hébergements restent réservables comme d'habitude», rassure la porte-parole d'Hotelplan, Muriel Wolf-Landau.

Des effets à long terme sont toutefois possibles, notamment financiers: la fermeture de près de 20% de tous les hôtels turcs entraîne une raréfaction de l'offre. En Turquie, les experts du secteur s'attendent donc à une hausse des prix. Interrogé sur la situation, Dertour reconnaît qu'une pénurie temporaire peut influencer les prix. Toutefois, aucune hausse généralisée n’a été constatée pour le moment. De leur côté, Tui et Hotelplan n’anticipent pas non plus d’augmentation significative des tarifs.

Serdar Karcilioglu, président de la Professional Hotel Managers Association à Bodrum, a dressé un sombre pronostic sur Tele1: «Sur les 4000 établissements, seuls 200 obtiendront probablement une licence et rouvriront. Les autres resteront fermés ou continueront à travailler illégalement.» Avec une offre d’hébergements réduite face à une demande stable, voire en progression, il est probable que les touristes suisses cassent la tirelire pour séjourner en Turquie.