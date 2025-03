L'un des hôtels suisses les plus prestigieux est désormais en mains étrangères. L'ancien copropriétaire du lieu, Marcel Bach, a confirmé la vente.

Les Américains s'emparent de l'hôtel de luxe The Alpina à Gstaad

1/6 L'hôtel de luxe The Alpina Gstaad est désormais en mains américaines. Photo: Keystone

Jean-Claude Raemy

Ouvert en 2012, l'hôtel de luxe The Alpina, situé dans la station de Gstaad, dans le canton de Berne, est l'une des adresses phares de l'hôtellerie suisse. Mais il est désormais passé entre les mains d'investisseurs américains.

Les anciens copropriétaires de l'Alpina Marcel Bach et Jean-Claude Mimran l'ont vendu à un investisseur américain, dont le nom n'a pas été encore divulgué. Marcel Bach a confirmé l'information au portail Hotelinside.ch. Tout ce que l'on sait, c'est que l'acheteur est un habitué de l'établissement de luxe et qu'il a des liens étroits avec Gstaad.

200 millions de francs pour 56 chambres

Les initiés estiment le prix de vente à environ 200 millions de francs. L'hôtel de 56 chambres et suites est équipé d'un spa de la célèbre chaîne Six Senses. Il a été construit en 2012 pour environ 300 millions de francs. En 2021 et 2022, il s'est classé à la première place des «Meilleurs hôtels de vacances» du classement «Bilan».

Marcel Bach justifie la vente par son âge avancé, mais aussi par son envie de s'investir dans de nouveaux projets – comme celui du restaurant Sonnenhof dans la ville voisine de Saanen (BE). La vente ne devrait rien changer au sein de l'Alpina, pour l'instant du moins. Marcel Bach reste président du conseil d'administration, tout comme Nadine Friedli qui conserve son poste de directrice générale.

En 2008 déjà, l'oligarque russe Dmitri Rybolovlev avait payé 103 millions de francs pour l'acquisition de deux chalets situés sur le même terrain que l'Alpina.