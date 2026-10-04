Les sept membres sortants, issus du Centre, de l'UDC et du PLR, ont été reconduits après le premier tour des élections dimanche. La gauche échoue à faire son retour.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien gouvernement de Zoug reste en place: dimanche lors du premier tour des élections, les électeurs ont reconduit les sept membres sortants du gouvernement pour un nouveau mandat de quatre ans. L'exécutif de ce canton de Suisse centrale reste ainsi exclusivement bourgeois.

Avec un taux de participation de 47,6%, les sept candidats du Centre, de l'UDC et du PLR ont obtenu la majorité absolue avec 12'891 voix. Ce score a aussi été dépassé par le candidat d’Alternative-les Vert-e-s, mais il n'a pas été élu, car il a terminé huitième, a expliqué le greffier cantonal Tobias Moser au centre électoral.

La directrice de la sécurité Laura Dittli (Centre) a obtenu le meilleur résultat avec 22'928 voix. Elle a été suivie par le ministre de la santé Andreas Hausheer (Centre), le chef des finances Heinz Tännler (UDC), le directeur des travaux publics Florian Weber (PLR), la ministre de l’économie Silvia Thalmann-Gut (Centre), le chef de l’éducation Stephan Schleiss (UDC) et Andreas Hostettler (PLR), qui dirige le département de l’intérieur.

L'Alernative zougoise échoue

L'Alternative verte zougoise et donc la gauche avait été évincée du gouvernement en 2018 et n’en fera pas non plus partie au cours de la législature 2027-2030. Malgré un bon résultat, cela n’a une nouvelle fois pas suffi pour réintégrer le gouvernement. Andreas Lustenberger a évoqué des «sentiments mitigés» lors d’un entretien avec Keystone-ATS. Il a certes réussi à progresser par rapport à sa candidature de 2025, il s’était alors présenté à l’élection de remplacement pour succéder à Martin Pfister (Centre), élu au Conseil fédéral. Il n’y a toutefois pas de place au sein du Conseil d’État pour une voix de gauche-écologiste. «Nous avions espéré autre chose», a commenté M. Lustenberger.

Pour le conseiller d’Etat Andreas Hostettler, réélu, il est «dommage» qu’un quart de la population ne soit pas représenté au sein du gouvernement. Il a toutefois relativisé les conséquences de cette situation pour le gouvernement. «Nous menons une politique pragmatique». Les enjeux et les défis seraient les mêmes même si la gauche faisait partie du gouvernement, a-t-il déclaré. Et enfin, il faut des majorités pour prendre des décisions politiques.

L'UDC, première force du Grand Conseil

Au niveau législatif, L'UDC détrône le Centre en tant que premier parti du Grand Conseil zougois, Le parti agrarien disposera de 20 sièges au sein du parlement de 80 membres pour la prochaine législature. Le Centre détient désormais 18 sièges (-1), le PLR 17 (-1), l'Alternative-Les Vert-e-s 11 (inchangé), le PS 8 (inchangé) et le PVL 6 (inchangé).