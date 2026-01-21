Un employé des CFF est accusé de gestion déloyale et escroquerie. Il est accusé d'avoir détourné 9 millions de francs entre 2007 et 2024.

Un employé des CFF soupçonné d'avoir détourné 9 millions de francs

Un employé des CFF soupçonné d'avoir détourné 9 millions de francs

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre un employé des CFF pour gestion déloyale des intérêts publics, notamment. L'homme est soupçonné d'avoir causé un dommage de l'ordre de 9 millions de francs sur une période de 17 ans.

Le collaborateur a été arrêté en novembre 2024 après le dépôt d'une plainte par l'entreprise auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Les malversations seraient intervenues entre 2007 et l'arrestation du prévenu, indique la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans une décision publiée mercredi.

Recours rejetté

Cet ancien chef de service est aussi accusé d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi sur les armes. Avec d'autres personnes et des sociétés, il aurait assuré le règlement de factures pour des prestations fictives. Selon la Cour des plaintes, il aurait aussi établi lui-même certains décomptes.

En l'espèce, les juges de Bellinzone ont rejeté un recours de l'intéressé contre la saisie de l'un de ses véhicules. Celui-ci aurait été acquis avec le produit des infractions.