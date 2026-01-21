DE
FR

Gestion déloyale et escroquerie
Un employé des CFF soupçonné d'avoir détourné 9 millions de francs

Un employé des CFF est accusé de gestion déloyale et escroquerie. Il est accusé d'avoir détourné 9 millions de francs entre 2007 et 2024.
Publié: il y a 42 minutes
1/2
Un employé des CFF est soupçonné d'avoir causé un dommage de l'ordre de 9 millions de francs sur une période de 17 ans.
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre un employé des CFF pour gestion déloyale des intérêts publics, notamment. L'homme est soupçonné d'avoir causé un dommage de l'ordre de 9 millions de francs sur une période de 17 ans.

A lire aussi
Six cantons, dont trois romands, réclament une extension du réseau ferroviaire
Trois exigences centrales
Six cantons, dont trois romands, réclament une extension du réseau ferroviaire
Stadler Rail rafle un contrat à 2,9 milliards en partenariat... avec Siemens!
Malgré leur clash lié aux CFF
Stadler Rail rafle un contrat à 2,9 milliards en partenariat... avec Siemens!

Le collaborateur a été arrêté en novembre 2024 après le dépôt d'une plainte par l'entreprise auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Les malversations seraient intervenues entre 2007 et l'arrestation du prévenu, indique la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans une décision publiée mercredi.

Recours rejetté

Cet ancien chef de service est aussi accusé d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi sur les armes. Avec d'autres personnes et des sociétés, il aurait assuré le règlement de factures pour des prestations fictives. Selon la Cour des plaintes, il aurait aussi établi lui-même certains décomptes.

En l'espèce, les juges de Bellinzone ont rejeté un recours de l'intéressé contre la saisie de l'un de ses véhicules. Celui-ci aurait été acquis avec le produit des infractions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus