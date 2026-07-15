Léa PerrinJournaliste Blick
Un scootériste a perdu la vie après une lourde chute survenue vendredi 10 juillet à Troinex (GE), indique la police cantonale genevoise dans un communiqué. Peu avant 6h, le conducteur a fait une embardée sur la route de Marsillon avant de percuter le trottoir. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident.
Grièvement blessé, l’homme a été transporté aux HUG avec un pronostic vital fortement engagé. Des usagers de la route lui ont porté secours avant l’arrivée des services d’urgence. Il a finalement succombé à ses blessures lundi 13 juillet.
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