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Lourde embardée
Un motocycliste perd la vie après un lourd accident à Troinex

Un scootériste a succombé à ses blessures trois jours après une lourde chute à Troinex. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident.
Publié: il y a 8 minutes
Un motocycliste est décédé après une lourde embardée dans la commune de Troinex.
Photo: Keystone
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Un scootériste a perdu la vie après une lourde chute survenue vendredi 10 juillet à Troinex (GE), indique la police cantonale genevoise dans un communiqué. Peu avant 6h, le conducteur a fait une embardée sur la route de Marsillon avant de percuter le trottoir. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. 

Grièvement blessé, l’homme a été transporté aux HUG avec un pronostic vital fortement engagé. Des usagers de la route lui ont porté secours avant l’arrivée des services d’urgence. Il a finalement succombé à ses blessures lundi 13 juillet.

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