Au menu de ce mercredi 11 février: la crise des loyers à Genève, l'enquête sur le bouclier fiscal vaudois, la condamnation d'un ex-cycliste au Jura, la polémique du financement de l'armée, et pour finir, des annulations de train critiquées.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 11 février. C'est parti:

1 Les régies genevoises adoptent une charte sur les rénovations

Alors que le dossier des résiliations de baux au boulevard Carl-Vogt continue de faire des remous à Genève, la section genevoise de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) a élaboré une charte pour les grands travaux en cas de rénovation énergétique. Le texte a été adopté le 2 février par l’ensemble de ses membres, qui gèrent 70% du marché locatif cantonal, rapporte la «Tribune de Genève». Selon Yvan Baillif, président de la faitière des régies genevoises interviewé par le journal, «cette charte (...) permet de formaliser (...) les bonnes pratiques en cas de rénovation énergétique».

2 Le bouclier fiscal vaudois dans le viseur de la justice

Le Ministère public vaudois vient d'ouvrir une enquête sur l’application illégale du bouclier fiscal par le Canton, dit «Le Temps». Selon le journal, l'ouverture de cette enquête fait suite à une dénonciation pénale déposée par le syndicat SSP Vaud. Estimant que les autorités tardaient à agir dans ce dossier, le syndicat a mandaté l’avocat Stéphane Grodecki. Celui-ci évoque dans les colonnes du quotidien de possibles infractions de gestion déloyale des intérêts publics, d’abus d’autorité ou, subsidiairement, de gestion déloyale simple. Le procureur en charge de l'enquête devra déterminer si des responsables ont lésé l’Etat en accordant des avantages illicites. Le préjudice, qui pourrait selon une estimation du «Temps» s'élever à un demi-milliard de francs, serait, selon Me Grodecki «calculable» et les faits sont non prescrits.

3 Un ex-champion de cyclisme condamné par la justice jurassienne

L'ancien cycliste professionnel français Christophe Moreau a été condamné mardi à 150 jours-amende avec sursis par la cour pénale jurassienne rapporte le «Quotidien Jurassien». Il était jugé mardi à Delémont pour des injures et des menaces proférées il y a trois ans. Début 2023, l’ancien champion avait été arrêté et emprisonné 31 jours, après des menaces proférées à l’encontre de son épouse. Mardi, devant la cour, Christophe Moreau n’a pas contesté les infractions de voies de fait, d'injures, de menaces et de violation de domicile dans un contexte de violences conjugales, mais les a expliquées par le fait qu’il vivait très mal la séparation d'avec son épouse, en plus de ses consommations de drogue et d’alcool. Le divorce entre les deux parties a été prononcé début 2024.

4 Des acomptes géants pour l’armée dans un projet controversé

Selon des informations de divers médias, le ministre de la Défense Martin Pfister souhaite verser jusqu’à deux tiers du prix d’achat des équipements militaires à titre d’acomptes. Il espère par cette stratégie obtenir des délais de livraison plus courts ou des coûts plus bas, écrivent les titres alémaniques Tamedia en s’appuyant sur des documents internes. «Sans acomptes, les commandes sont repoussées de deux à trois ans», rapporte de son côté la SRF en citant un projet de document destiné au Conseil fédéral. Le Département de la défense (DDPS) ne disposerait toutefois pas des fonds nécessaires pour ces avances. Il serait donc envisagé d’augmenter la TVA en faveur de l’armée. Le DDPS souhaiterait en outre commander rapidement de nouvelles unités de tir et des munitions au groupe allemand Diehl. «Le Conseil fédéral n'accorderait cependant que peu de chances d'aboutir à ce projet», selon Blick. L’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) n’a pas confirmé ces projets d’achat à Tamedia.

5 La Deutsche Bahn sous le feu des critiques après un ICE annulé

CH Media met en doute l’explication d’un coup de foudre pour les retards de trains chez la Deutsche Bahn. Selon les journaux du groupe, un train ICE n’a pas circulé samedi comme prévu entre Bâle et Hambourg. La Deutsche Bahn a indiqué qu’un coup de foudre avait provoqué une perturbation de la caténaire sur une portion de la ligne. Toutefois, le météorologue Jörg Kachelmann a quasiment exclu qu’un éclair soit tombé à ce moment-là. Selon CH Media, les compagnies ferroviaires ne sont pas tenues de verser d’indemnisation si le retard est dû à un cas de «force majeure». Invitée à s'exprimer sur le sujet par CH Media, la Deutsche Bahn n’a pas répondu. Samedi, plusieurs correspondances en Suisse ont été affectées par l'annulation de l'ICE et les CFF ont assuré leur remplacement sur le réseau suisse.