Jessica Moretti sera à nouveau interrogée ce jeudi à Sion. Des proches de victimes, parmi lesquels la mère de Trystan Pidoux, annoncent leur venue afin de réclamer justice.

Martin Meul

«Venez avec vos voisins, vos amis. Venez nombreux. Pour qu’elle voie nos yeux. Pour que des centaines de regards se posent sur elle. Pour qu’elle comprenne la douleur qu’elle a causée. Les nombreuses familles qu’elle a détruites. Quand 'la Moretti' sortira de son audience.»

Ces mots figurent dans une vidéo publiée sur TikTok, qui circule actuellement en français, en anglais et en italien. Le message est explicite. Les familles des victimes sont appelées à se rendre à Sion afin de faire pression sur les autorités, mais surtout sur Jessica Moretti. Jeudi, la gérante du bar «Le Constellation» de Crans-Montana doit à nouveau être entendue par la justice. A l’issue de cette audition, les proches des victimes devraient l’attendre à l’extérieur.

Les proches se mobilisent

Contactée par Blick, la mère de Trystan Pidoux confirme qu’une rencontre avec les proches est prévue ce jeudi. Vinciane Stucky indique qu'elle se rendra à Sion et qu’elle assistera probablement à l’audition de Jessica Moretti.

Elle précise avoir demandé à son avocat si sa présence était autorisée. «Les proches des victimes ont aussi leur place dans cette salle, affirme-t-elle. Je pense que les parents doivent venir pour faire pression. Ensuite, je veux pouvoir regarder Jessica Moretti dans les yeux. Je veux qu’elle regarde dans les yeux de Trystan, car j’ai les mêmes yeux que mon fils.»

Trystan Pidoux est décédé avec quarante autres personnes lors de l’incendie du «Constellation» à Crans-Montana. Au cours de l’enquête, les autorités valaisannes ont commis une maladresse particulièrement douloureuse pour la famille. Le corps du jeune homme avait été autorisé à être enterré, avant d’être récupéré par les autorités la veille des obsèques afin de procéder à une autopsie. Vinciane Stucky et ses proches avaient alors replongé dans le choc.

Une affiche de son fils

Aujourd’hui, Vinciane Stucky souhaite à nouveau attirer l’attention sur le sort de son fils et réclamer justice. «J’aurai avec moi une affiche avec la photo de mon fils. Les Moretti et les autorités doivent voir ce qu’ils ont fait», dit-elle.

Reste à savoir si le rassemblement prévu à Sion prendra la même tournure que celui organisé à Lutry (VD). Il y a une semaine et demie, les proches des victimes s’y étaient réunis pour une marche commémorative, dans une atmosphère particulièrement tendue. Des accusations avaient alors été adressées aux autorités et à la famille Moretti. Le président de la Confédération Guy Parmelin avait lui aussi été pris pour cible, accusé d’avoir «photocopié» sa «seule lettre de condoléances» adressée aux familles des victimes.

«Je me sens mal»

Il est encore difficile de dire si des propos similaires seront tenus ce jeudi. A ce stade, peu d’avancées ont été communiquées sur l’enquête. Lors des auditions menées jusqu’ici, les personnes entendues ont systématiquement rejeté toute responsabilité. Le choix du ministère public de restreindre fortement la communication n’a, de toute évidence, pas contribué à apaiser la colère et la frustration des proches.

Vinciane Stucky confie d’ailleurs: «Je me sens mal. Comme tous les jours depuis le décès de Trystan.» Elle ne s’attend pas à ce que la situation s’améliore après l’audition de jeudi. En attendant, Jacques Moretti devra, lui, à nouveau témoigner dès mercredi.