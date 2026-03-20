Au menu de ce vendredi 20 mars: la maison de Zep officiellement rachetée, les contrôles de la télécabine d'Engelberg, la réaction du Centre face à l'initiative de l'UDC, 49 Gazaouis ont reçu un visa humanitaire et, enfn, les play-off de la National League de hockey.

La ville de Genève rachète officiellement la maison de Zep

La ville de Genève rachète officiellement la maison de Zep

Haut les coeurs, amis lecteurs: le week-end est à nos portes! Pour terminer la semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un résumé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 20 mars. On est parti!

1 Genève finalise l'achat de la Campagne Masset de Zep

Quatre mois après le «oui» de la population, la ville de Genève a formellement entériné l'achat de la Campagne Masset auprès du dessinateur Philippe Chappuis, alias Zep, relate vendredi la «Tribune de Genève». L'acte de vente à terme a été signé par les deux parties le 18 mars. Le montant de la transaction atteint 21 millions de francs, soit 500'000 francs de moins que le crédit soumis par le conseil administratif au conseil municipal. Les Genevois devront toutefois encore patienter avant de pouvoir fouler le parc Masset. Zep, le créateur de Titeuf qui occupe toujours les lieux, pouvant contractuellement y demeurer jusqu'en février 2027 au plus tard.

2 La télécabine d'Engelberg n'avait pas été contrôlée depuis 2024

Le «Titlis Xpress», dont une télécabine s'est écrasée au sol mercredi à Engelberg (OW) après s'être décrochée, faisant un mort, une femme de 61 ans, n'avait pas fait l'objet d'un contrôle lors de la dernière inspection d'exploitation en 2024, indique vendredi Blick, citant l'Office fédéral des transports (OFT). Les entreprises titulaires d'une concession fédérale font l'objet de contrôles «aléatoires et axés sur les risques», précise l'OFT. Un audit de surveillance de la sécurité, au cours duquel l'organisation, les processus et les équipements sont vérifiés, a lieu au moins tous les cinq ans, ajoute l'office. Les contrôles d'exploitation ne sont toutefois effectués qu'en complément, sur certaines installations, note encore l'OFT.

3 Le Centre réplique à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!»

Le Centre va déposer vendredi sept interventions parlementaires en réponse à l'initiative de l'Union démocratique du centre (UDC) «Pas de Suisse à 10 millions!», soumise à votation le 14 juin, annonce la présidente du groupe parlementaire Yvonne Bürgin vendredi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». «Nous estimons qu'il est nécessaire d'agir en matière de croissance économique, de pénurie de main-d'œuvre qualifiée et d'infrastructures», explique la conseillère nationale zurichoise. Le parti réclame notamment une densification facilitée et une intensification de l'activité de construction, relève-t-elle. «Nous voulons ainsi clairement mettre le Conseil fédéral face à ses responsabilités».

4 La Suisse a accordé 49 visas humanitaires à des Gazaouis

La Suisse a délivré l'an dernier des visas humanitaires à 49 Gazaouis, en plus des 20 enfants blessés pendant la guerre à Gaza et leurs 78 accompagnants, qu'elle s'était engagée à accueillir, rapporte vendredi la «Neue Zürcher Zeitung». Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) indique dans le journal que ces visas ont été donnés dans le cadre de la procédure ordinaire et ne sont pas liés aux enfants blessés. Toutes les personnes entrées sur le territoire ont été soumises à des contrôles de sécurité en plusieurs étapes, y compris par les autorités israéliennes, précise le SEM.

5 La National League débute avec Fribourg et Davos en quarts

Les play-off de la National League de hockey sur glace démarrent vendredi soir dès 20h, avec les deux premiers matchs des séries de quarts de finale. Fribourg Gottéron, 2e de la phase qualificative, reçoit Rapperswil-Jona, qui vient de jouer quatre matchs en play-in. Vainqueur de la saison régulière, Davos accueille pour sa part Zoug, qui a décroché son ticket en battant Rapperswil au 1er tour du play-in.