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Aviez-vous les bons numéros?
Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une personne a décroché jeudi une rente de 2222 francs par mois pendant cinq ans grâce à l'Eurodreams. Elle a coché les bons numéros 5, 8, 15, 28, 33 et 34, selon la Loterie romande.
Publié: il y a 47 minutes
Proposé en Suisse et dans sept autres pays européens, le jeu Eurodreams offre un gain principal sous forme d'une rente mensuelle de 22'222 francs pour une durée de 30 ans.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a coché les six bons numéros 5, 8, 15, 28, 33 et 34, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté au Portugal, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

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