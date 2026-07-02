Au programme de ce jeudi 2 juillet: la police maîtrise un militant UDC, le DDPS supprime un privilège des Eglises, Air-Glaciers dénonce le projet de la Rega, le retour des déficits se profile pour l'AVS et, enfin, le roi de Chaumont boucle sa 1000e ascension.

Ivre, un militant UDC a résisté à son arrestation lors d'une fête à Genève

Ivre, un militant UDC a résisté à son arrestation lors d'une fête à Genève

Pour bien commencer votre journée amis lecteurs, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous propose ce condensé des actualités suisses de ce jeudi 2 juillet. On est parti!

1 Un militant UDC agresse une jeune femme de 15 ans

Vendredi 26 juin, la fête des promotions de Lancy (GE) a été perturbée par une intervention de la police municipale, rapporte la «Tribune de Genève». Alertés après qu'un homme fortement alcoolisé aurait proposé à une adolescente de 15 ans de l'accompagner aux toilettes, les agents ont tenté de l'interpeller. Le suspect, un militant de l'Union démocratique du centre (UDC) d'une vingtaine d'années, a opposé une vive résistance et a dû être maîtrisé. Emmené aux HUG, il a été verbalisé pour refus d'obtempérer avant de prendre la fuite. Sur les réseaux sociaux, l'influenceur d'extrême droite Colin Walks a affirmé que le jeune homme avait été agressé par des antifascistes. Une version démentie par la police cantonale, qui n'a trouvé aucune trace d'une telle attaque.

2 Les pasteurs ne seront plus exemptés de l'armée

Le Conseil fédéral a supprimé l'exemption de service pour les ministres du culte sans en informer les Eglises, rapportent les titres CH Media. Le Département fédéral de la défense (DDPS) justifie cette décision par la sécularisation de la société: le travail des pasteurs et autres responsables religieux n’est désormais plus considéré comme une «activité indispensable au maintien de la vie sociale». Les Eglises n’auraient ni été informées ni consultées, ce que critiquent la Conférence des évêques suisses, l’Eglise évangélique réformée et l’association des Eglises libres, selon CH Media, tout en comprenant la logique de la décision. Le DDPS précise de son côté que la consultation n’a pas eu lieu car très peu de militaires sont concernés par ce changement.

3 Air-Glaciers tacle la future base de la Rega

Le directeur d’Air-Glaciers, Bernard Vogel, accuse la Rega de «poudre aux yeux» dans le cadre du projet de construction d’une base d’hélicoptères en Haut-Valais. Dans une interview accordée au «Walliser Bote», il estime que le permis de construire ne répond pas à l’objectif de la commune de Goms d’améliorer la chaîne de secours. Selon lui, ce sont plutôt les cantons du Tessin et d’Uri qui profiteraient de cette implantation. La commune avait pourtant approuvé le projet lors d’une assemblée communale. Air-Glaciers s’oppose plus largement à l’arrivée d’un nouvel acteur du sauvetage aérien en Valais, jugeant que cela compliquerait le système existant. Le Tribunal fédéral devra désormais se prononcer sur la question de savoir si, en plus d’Air Zermatt et d’Air-Glaciers, la Rega doit également obtenir un mandat de prestations dans le canton du Valais.

4 L'AVS replongera dans le rouge dès 2030

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) présente jeudi les perspectives financières actualisées pour l'AVS, l'AI, les APG et les prestations complémentaires. En 2024, le premier pilier a affiché un excédent de répartition de 2,8 milliards de francs, et un excédent d'environ 2,2 milliards est attendu pour 2025. Un déficit de répartition est attendu pour 2030 en raison de l'introduction de la 13e rente AVS.

5 A 90 ans, il grimpe Chaumont pour la 1000e fois

«Arcinfo» rapporte un exploit hors norme réalisé par Richard Böhi (90 ans) mardi. Le Thurgovien d'origine a effectué sa 1000e montée à vélo entre son domicile du quartier de la Maladière à Neuchâtel et la montagne de Chaumont, qui surplombe la ville. Ce nonagénaire est un passionné de cyclisme qui cumule aussi de nombreuses ascensions en Suisse dont une trentaine de cols majeurs. L’histoire de ses montées à Chaumont a débuté en 1987, lorsqu’il s'est mis à les compter. Après être passé au vélo électrique en 2018, son rythme a fortement augmenté. Malgré une chute en 2022 et un autre accident en 2026, il a poursuivi sa quête. Désormais arrivé à son objectif symbolique, il compte continuer à pédaler, mais davantage sur du plat.