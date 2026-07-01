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Circonstances encore floues
Une installation militaire suisse survolée par des drones non identifiés

Des drones non identifiés ont survolé une installation militaire suisse en formation, selon le chef de l'armée Benedikt Roos. L'incident, révélé par la SRF, soulève des questions sur la sécurité des infrastructures critiques.
Publié: 21:28 heures
L'armée n'a pas souhaité s'exprimer sur le lieu exact où les drones ont été repérés
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Des drones volant en formation ont survolé une installation militaire suisse, selon le chef de l'armée Benedikt Roos. Les circonstances de l'incident sont encore floues.

Le journal télévisé de la radio-télévision alémanique SRF a diffusé mercredi soir des images d'une intervention de Benedikt Roos à la caserne de Berne ce week-end. «L'exploitant m'a dit qu'il y avait eu des survols de drones au-dessus de leurs installations. Et pas un seul drone, mais plusieurs drones en formation», explique le chef de l'armée dans cet enregistrement.

Pas une simple farce

Selon lui, il ne s'agit plus d'une simple farce d'adolescents. «Il faut tout de même un certain savoir-faire pour pouvoir envoyer des formations de drones au-dessus d'infrastructures critiques», a-t-il souligné.

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Interrogée par la SRF, l'armée n'a pas souhaité s'exprimer sur le lieu exact où les drones ont été repérés, invoquant des raisons de sécurité. L'heure exacte de l'incident n'a pas non plus était précisée, tout comme la question de savoir si les pilotes des drones ont été identifiés.

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