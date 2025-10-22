Au menu de ce mercredi 22 octobre: l'influence d'une Suissesse sur Trump, le scandale dans la protection des enfants placés, la crise au PLR, les tensions entre Berne et les chirurgiens et pour finir Ignazio Cassis à Gaza.

1 Hiba Qasas, la Romande qui murmure à l'oreille de Trump

La Suissesse Hiba Qasas a, selon des informations des titres Tamedia alémaniques, influencé le plan de paix au Proche-Orient du président américain Donald Trump. A l’initiative de cette ancienne fonctionnaire de l’ONU, plusieurs conférences se sont tenues à Genève, à huis clos, afin de discuter de pistes possibles vers la paix. D’origine palestinienne, Hiba Qasas a rencontré à plusieurs reprises le président français Emmanuel Macron. Elle est en contact avec des diplomates européens de haut rang et a eu des échanges avec des collaborateurs de l’envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff. Certains éléments du plan de paix de Trump ont été débattus depuis longtemps dans le cadre de l’initiative menée par Mme Qasas. Les liens avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sont, quant à eux, plutôt lâches, selon les journaux.

2 A Genève, une grave faille dans la protection des enfants placés

A Genève, une grave faille dans la sélection des familles d’accueil a été révélée après la plainte de trois adolescents lituaniens hébergés en 2023 par un homme accusé de gestes déplacés, relève la «Tribune de Genève». Selon une décision de justice rendue dernièrement, l’enquête a montré que ce dernier avait déjà été poursuivi pour abus sexuels en 1993, et qu’un autre accueillant, autorisé la même année, avait été condamné pour viol en 1996. Tous deux avaient pourtant obtenu une autorisation, leurs casiers judiciaires étant vierges. Le fonctionnaire chargé des contrôles, seul responsable de la vérification de plus de 250 dossiers, a été sanctionné puis blanchi par la justice, qui a jugé qu’il avait respecté la procédure. Face au scandale, le canton de Genève annonce un renforcement des contrôles des familles d’accueil. Désormais, une équipe dédiée effectue les vérifications.

3 Le oui à l’Europe fait exploser le PLR de l’intérieur

Selon divers médias, le oui du PLR aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne a provoqué des démissions au sein du parti bourgeois. Le président de la section zurichoise du PLR déclare dans une interview à la «Neue Zürcher Zeitung» qu’il s’agit de «quelques dizaines» de départs. Le rédacteur en chef du Nebelspalter, Markus Somm, lui-même membre du PLR, indique aux titres Tamedia alémaniques avoir reçu «de très nombreux» messages de personnes annonçant leur intention de quitter le parti. Toutefois, seuls quelques membres ont, à ce jour, rendu leur démission publique, précise le groupe de presse. Pour sa part, l'UDC se prépare à attirer ces électeurs et militants PLR déçus. Elle prévoit une action ce week-end, spécifiquement adressée aux membres du PLR opposés au oui aux accords bilatéraux.

4 Pour Berne, les chirurgiens ne pensent qu'à l'argent

La FMCH, faîtière des médecins spécialistes pratiquant la médecine invasive et la médecine aiguë, dénonce le fait qu'avec l’introduction des forfaits ambulatoires prévue début 2026, de nombreuses interventions chirurgicales ne pourront plus être effectuées de manière rentable. La Confédération ne s'en laisse pas compter et reproche aux chirurgiens de ne penser qu’à leur porte-monnaie, selon Blick. «L’assurance-maladie obligatoire n’a pas pour objectif de garantir un certain niveau de revenu aux prestataires», cite le quotidien en reprenant les propos de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Pour sa part, l'Organisation tarifs médicaux ambulatoires (OTMA) exhorte à patienter, une première révision du système devant être introduite d’ici 2027.

5 Ignazio Cassis à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis s'envole mercredi en direction de la Jordanie pour s'entretenir sur Gaza avec son homologue Ayman Safadi. Les démarches de la Suisse en faveur de la reconstruction de la zone, où un fragile cessez-le-feu est en vigueur, sont particulièrement attendues, alors que le Tessinois fait face à une pression de plus en plus forte pour une reconnaissance d'un Etat palestinien. Il poursuivra sa tournée diplomatique en Irak et au Koweït le reste de la semaine.